Тюлеев: Чиновникам, которые освобождали Батукаева, дали фальшивые деньги

Всем чиновникам, которые способствовали освобождению и дальнейшему выезду из страны кримавторитета Азиза Батукаева, выплатили общей стоимостью около 2 миллиона долларов, часть из которых были фальшивые. Об этом и многом другом по делу вызволения из заключения "вора в законе" рассказал редакции VB.KG экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

Бывший градоначальник провел свое собственное расследование, деталями которого он и поделился.

По его словам, перед его собственным задержанием правоохранительные органы провели целую операцию, готовились к этому месяц, а с делом Батукаева так спешили, что везде оставили хвосты.

- Начнем с вопроса, был ли на самом деле болен Батукаев? Если это было так, то на худой конец его должны были бы лечить в колонии № 47. Хотя бы для отвода глаз. Когда заявили, что ему года два осталось жить, то его в любом случае должны были бы перевести в эту колонию. Недавно Аиду Салянову спросили, почему тогда Тюлеева не выпустили, у которого также выявили рак. Она ничего вразумительного не смогла ответить. Вот у меня на руках все документы по моему лечению, когда медицинская комиссия подтвердила, что я действительно был болен, но тем не менее меня же не выпускали, хотя я несколько раз ходатайствовал об этом. То есть я лежал 9 месяцев в онкологии, где проходил химиотерапию и другие процедуры. Поэтому в деле Батукаева основная вина лежит не на онкологах, а на ГСИН, которой на тот момент руководил Зарылбек Рысалиев. По закону ведомство должно было этапировать Батукаева в колонию № 47 для прохождения лечения, а оттуда уже в онкологию. Все это доказывает, что Азиз Батукаев был здоров. Кроме этого, врачи даже не делали у Батукаева забор костного мозга. Вместо этого они взяли его у другого человека. В этом случае, кстати, следствие вполне может выяснить, кому именно принадлежали эти анализы, - считает экс-мэр. Он также задался вопросом ответственности тогда главы Минздрава Дамиры Сагинбаевой.

Собеседник редакции настаивает на ответственности тогда главы ГСИН Зарылбека Рысалиева. К этому он приводит несколько фактов.

- В один и тот же день заболевают начальник СИЗО-24 в Нарыне Рыспек Касымалиев и его заместитель. Разве такое совпадение бывает? И это в тот момент, когда должны были освободить Батукаева. Когда Касымалиев якобы заболел, по закону представление об освобождении Азиза должен был писать его заместитель, но тот тоже заболевает. Просто они оба поняли, что эта их работа не стоит того, чтобы так подставляться. Вместо них написал представление старший оперуполномоченный СИЗО Тилек Абылгазиев, который не имел на это никаких прав. Самое смешное, что представление он пишет 9 апреля, а только на следующий день приказом Рысалиева ему были даны эти полномочия. То есть они так торопились, что даже не додумались задним числом оформить этот приказ. Это уже незаконно, и суд не должен был рассматривать представление Абылгазиева. По меньшей мере, здесь превышение должностных полномочий, - сказал он.

Высказался Тюлеев и насчет суда и прокуратуры.

- Было два решения суда по делу Батукаева, которые вынес один и тот же судья Джапар Эрматов. Вначале он вынес решение освободить Батукаева в течение 10 дней, а потом уже, когда ему попало от руководства, он изменил срок на незамедлительное освобождение. После этого дела его повысили до главы Нарынского горсуда. Прокуратура в свою очередь должна была обжаловать решение суда как незаконное, но этого не было сделано. Единственным порядочным сотрудником в главном надзорном органе оказался Аймамбетов, который писал руководству о том, что решение суда необходимо обжаловать. Тогда замгенпрокурора Людмила Усманова не приняла его прошение во внимание, что свидетельствует о ее однозначной позиции по этому процессу. Если она сядет, то, думаю, потянет за собой и Аиду Салянову. Все эти факты обозначены в расследовании депутатской комиссии, - утверждает Тюлеев.

Далее, по его словам, он собрал данные, когда именно и при каких обстоятельствах криминальному авторитету выдали паспорт.

- Он его получил, находясь в заключении, и это при том, что еще не было решения суда об его освобождении. Сам я получил паспорт только через 4 месяца со дня подачи заявления, и на тот момент я еще был депутатом. Как известно, заключенный при освобождении получает новый паспорт, если такового у него было. Я проверил, что на тот период по заказу ГСИН для Бишкека изготовили 22 паспорта, из которых их получили только 19 человек. Джалал-Абад дал 23 заявки. Чуйская область – 188 заявок, и получили 133 человека. Нарын только одну заявку дал, и догадайтесь, для кого именно? Правильно, Батукаева. То есть он еще сидел, а ему уже сделали паспорт, - возмущается политик.

От редакции отметим, что в тот период ГРС возглавлял Эрлан Сапарбаев.

Следующий момент - каким образом погранслужба и ее тогдашний руководитель Токон Мамытов выпустили Батукаева, на котором "висел" сторожевой флажок (запрет на выезд из страны, - прим. ред.) до 2012 года? Этот вопрос Тюлеев готов адресовать самому Мамытову.

- Если есть запрет на выезд, то никого не выпустят из страны. Сам Токон Мамытов опытный политик и чекист. Значит он получил письменное распоряжение снять запрет на выезд. Его надо прямо об этом спросить, кто дал ему это распоряжение, - предложил он.

Нариман Тюлеев убежден, что привлечь к этому делу необходимо и сестру Азиза Батукаева Яху Батукаеву, которая отбывает тюремный срок в России.

- Ей дали 17 лет за сбыт наркотиков. Наши могли бы отправить запрос об ее экстрадиции, так как она является гражданкой Кыргызстана. Она много чего интересного могла бы рассказать. В частности, кому и сколько дали взяток. Для ее мотивации ей можно было бы пообещать значительно скостить срок. Именно она раздавала деньги, я это точно знаю. Нам в тюрьмах было прекрасно известно, кому и сколько дали взяток. В общей сложности чиновникам выплатили 2 миллиона долларов, и это без учета "самого главного". Среди зэков шли разговоры, что причастные к освобождению (здесь Тюлеев перечисляет фамилии - ред.) получали - один 500 тысяч долларов, другая 300 тысяч, еще один – 100 тысяч и так далее. Позже стало известно, что некоторые деньги из этой суммы оказались фальшивыми. Просто вначале была оговорена одна сумма, а потом наши запросили еще больше. Поэтому чеченцы решили их проучить немного, - со смехом высказался он.

Теперь, если свести все эти факты воедино, то выявляется единственный организатор ....

- Вице-премьер-министр Шамиль Атаханов при всем желании не смог бы это один сделать. На это у него не хватило бы своих полномочий. И суды, и прокуратура, и ГРС, и погранслужба не стали бы нарушать закон. Я думаю, что все они, и Шамиль Атаханов, и Дамира Сагинбаева, Аида Салянова, Зарылбек Рысалиев на многое смогли бы пролить свет. В частности, рассказать, кто именно давал им распоряжения. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время Атаханова и Сагинбаеву закроют, о чем и пишут сегодня СМИ. Стоит задуматься о "руководителе" всей этой операции еще в связи с одним фактом - никто не понес наказание по этому делу. Наоборот, судью Джапара Эрматова, который вынес это решение, повысили до главы Нарынского горсуда, - сказал в заключении экс-мэр Бишкека.

Редакции VB.KG будет интересно выслушать и передать читателям позицию упомянутых Тюлеевым бывших и действующих чиновников, политиков по всему, что связано со скандальным освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева.