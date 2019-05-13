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Матраимов пригрозил Атамбаеву и "слил" Илмиянова

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- Бакыт Стамов
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Экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов призвал экс-президента Алмазбека Атамбаева воздержаться от клеветы в его адрес. В противном случае он пообещал ему бороться с ним. Видеообращение Матраимова появилось в соцсетях.

По его словам, он не понимает, почему отношение Атамбаева изменилось к нему на 100 процентов.

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, вы до этого времени последние полгода несколько раз в СМИ меня очерняли, но помня вашу поддержку, я молчал. Теперь же, когда вы перешли черту, я хочу заявить следующее: за ваши 6 лет президентства турнир, посвященный нашему отцу, проходил на постоянной основе. Поэтому напоминаю вам, что раньше вы сами отправляли на этот турнир команду вместе с Икрамжаном Илмияновым. До этого для вас я был просто Райымбеком, но после вы назвали меня в СМИ Раимом-миллионом", - начал он свое обращение.

Матраимов напомнил, что он всегда был близким другом Икрамжана Илмиянова.

"С божьей помощью и собственными усилиями я прошел путь от рядового инспектора до руководителя Ошской таможни. Вы хорошо знаете, что я всегда перевыполнял план по сбору таможенных платежей. Тому доказательство официальные статистические данные. Позже с помощью нашего общего друга Икрамжана Илмиянова я был переведен в город, где также показывал неплохие результаты и находился у вас на доверии. С 2013 года я оказывал всяческую поддержку вашей партии СДПК. Мы с вами были в близких отношениях, и вас однажды даже благословила моя покойная мать, но потом между нами пробежала черная кошка", - продолжил он.

Причиной всему, по убеждению Матраимова, стал конфликт между дочерью Атамбаева и сестрой его жены.

"В октябре 2017 года сестра моей жены подралась с вашей дочерью на автостоянке. Этот конфликт коснулся и меня. Сестра моей жены пять раз в день читает намаз, очень религиозный человек, и поэтому она не могла просто так спровоцировать этот конфликт. После их драки ваше отношение ко мне изменилось на 100 процентов, что меня очень удивило. Потом меня сняли с должности. В хадисе пророка говорится, что герой не тот, кто побеждает врага, а тот, кто победит свой гнев. Вы, к сожалению, не смогли совладать со своим гневом. С той поры я нахожусь не на государственных должностях. Я не понимаю, почему в период вашего президентства вы никогда не говорили про мое состояние, а теперь говорите о нем постоянно. Уважаемый Алмазбек Шаршенович, обращаюсь к вам открыто, так как в свое время я был у вас на доверии. Я прошу меня не вмешивать в ваш конфликт с сегодняшним президентом. В заключении хочу сказать, что если вы не прекратите на меня клеветать, то я буду с вами бороться. На это сил у меня хватит", - пригрозил он напоследок.


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URL: https://www.vb.kg/378338
Теги:
Алмазбек Атамбаев, волейбол, социальные сети, таможенные пошлины, турнир, конфликт, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, ГТС
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Комментарии
Баха
13.05.2019, 23:17

Матраимов Грозный. 

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Баха
13.05.2019, 23:18

Раим миллион теперь РАИМ ГРОЗНЫЙ

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Читатель Вечерки
13.05.2019, 23:38

Атамбаев - сказочник. До сих вспоминаю со смехом, как он собирался бороться с коррупцией. Собирался, собирался, но не успел - ушел на пенсию. Теперь же строит из себя белого и пушистого. Его самого надо посадить за бездействие. Пока он рассказывал сказки, коррупция расцвела пышным цветом.

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Болотбек
14.05.2019, 00:43

Какие все-таки бывают люди. А кстати насчет верующих и пятикратного намаза хочу сказать,что не все из них порядочные люди. Быть предателем,гнидой может быть и выгодно,но это неугодно Аллаху.

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