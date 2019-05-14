"Безопасный город". В Бишкеке камер стало больше

Межведомственная комиссия завершила приемку последних аппаратно-программных комплексов (АПК) проекта "Безопасный город" на 19 перекрестках Бишкека и утвердила дату их ввода в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).

И в 00 часов 00 минут в ночь с 13 на 14 мая 2019 года запускаются в боевой режим АПК на следующих перекрестках.

Перекрестки:

1. Элебесова - Аул

2. Дэн Сяопина - Б.Алыкулова

3. Дэн Сяопина – Садыгалиевой

4. Боконбаева - Молодой Гвардии

5. Переулок Фучика АЗС Газпром (при выезде из города)

6. Суеркулова – Байтик Баатыра

7. Чуй - Шопокова

8. Суеркулова - Юнусалиева

9. Ч.Айтматова - Ахунбаева

10. Жибек Жолу - Лермонтова

11. Ауэзова - Шабдан Баатыра (ранее проспект Чуй)

12. Л.Толстого - Молодой Гвардии

13. Л.Толстого – Матыева (ранее улица Бакаева)

14. Б.Алыкулова - М.Омуракунова

15. Ахунбаева – Тыналиева

16. Ч.Айтматова - А.Масалиева

17. М.Горького - Ч.Айтматова

18. А.Токомбаева - 7-Апреля

19. Ч.Айтматова – Семетей

Напомним, первый этап "Безопасного города" включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах Чуйской области - 48 и 20 передвижных АПК. Ранее, все скоростные рубежи и передвижные АПК уже были приняты в промышленную эксплуатацию.

Согласно государственному контракту, все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок - до 12 мая 2019 года.