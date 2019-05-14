С начала года снизился товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС

В Россию Кыргызстан больше экспортировал одежду, овощи и фрукты, а в Казахстан в основном руду и концентраты драгметаллов

Объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2019 года снизился на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 509,5 млн. долларов США. Таковы итоги экономического развития страны по данным Национального статистического комитета КР.

С начала года также отмечается снижение экспортных поставок на 18,7 %. А вот импортные поступления, напротив, увеличились на 1,9%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию 61,0 % и Казахстан - 37,8 %.

Россия

В Россию наша страна экспортировала преимущественно одежду и одежные принадлежности 35,2 % в общем объеме экспорта товаров в РФ), отходов и лома медного - 11,4 %, отходов и лома драгоценных металлов - 9,4 %, овощей и фруктов 17 %, волокна хлопкового - 5,6 %, отходов и лома алюминиевых - 3,5 %, молока и молочной продукции - 3,6 %.

Основную долю в импорте товаров из России занимали поступления нефтепродуктов - 29,9 %, черных металлов и изделий из них - 15,5 %, древесины и изделий из нее - 9 %, природного газа - 4,9 %, шоколада и какаосодержащих продуктов - 2,1 %, подсолнечного масла - 2 %, хлеба и мучных кондитерских изделий - 1,9 %, риса - 1,1 %.

Казахстан

В экспортных поставках в Казахстан основными товарами являлись руда и концентраты драгоценных металлов (39,1 процента в общем объеме экспорта товаров в РК), обувь - 6,5 %, косметические средства - 6 %, одежда - 6,4 %, фрукты и орехи - 6,2 %, синтетические ткани - 4,1 %, молоко и молочные продукты - 5,1 %, хлеб и мучные кондитерские изделия - 3,8 %, стекло полированное -4,1 %.

В импорте товаров из Казахстана преобладали поступления нефтепродуктов - 30,3 %, черных металлов и изделий из них - 6,9 %, пшеницы - 5,9 %, табачных изделий - 5 %, древесины и изделий из нее - 4,5 %, пшеничной муки - 3,5 %, каменного угля - 3,4 %, воды минеральной и газированной с сахаром - 3,3 %, подсолнечного масла - 1,8 %.

В целом замечено увеличение экспорта на 13,7 %. Оно обусловлено ростом экспорта золота в 1,6 раза, доля которого в общем объеме экспортных поставок республики по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла с 31,9 % до 46 %. Увеличились также поставки табака и табачных изделий - в 12,5 раза, керамических изделий - в 7,7 раза, мяса - в 3,2 раза, овощей бобовых сушеных - в 2,2 раза, цемента - в 1,6 раза, фруктов и орехов - на 16,1 %, отходов и лома медных - на 14 %, пластмассы и изделий из нее - на 11,5 %.

Кыргызстан стал меньше экспортировать обувь. Объемы сократились в 3,6 раза, одежды и одежных принадлежностей - в 2 раза, хлопкового волокна - на 26,5 %, молока и молочной продукции - на 27,3 %, стекла полированного - на 15,9 %, поставок руды и концентратов драгоценных металлов - на 4,2 %.

Общий объем импорта по сравнению с январем-мартом 2018 года снизился на 8,7 %. Это обусловлено уменьшением ввоза предметов одежды и принадлежностей к ней в 1,8 раза, изделий из кожи – в 1,7 раза, химических нитей и волокон - в 1,7 раза, табака и табачных изделий - в 1,5 раза, оборудования и механических устройств - в 1,5 раза, резины и изделий из нее - на 42,3 %, автомобилей, тракторов и частей к ним – на 31,4 %, обуви - на 29,1 %, черных металлов и изделий из них - на 11,4 %.

Одновременно отмечался рост объемов ввозимых изделий из недрагоценных металлов - в 5,4 раза, трикотажного полотна - в 3,9 раза, удобрений - в 3,6 раза, древесины и изделий из нее - в 2,4 раза, злаковых культур - в 1,8 раза, керамических изделий - в 1,6 раза, фруктов и орехов – в 1,5 раза, электрических машин и оборудования - на 24,1 %, нефтепродуктов - на 28,2 %.