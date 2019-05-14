Ночь музеев 2019 / Семь регионов / 6-й год в Кыргызстане!

Творческая группа "OYOUM group" под патронажем Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики уже 6 год подряд традиционно планирует провести социокультурное мероприятие "Ночь музеев-2019".

В этом году событие планирует охватить все регионы республики.

Данный ежегодный проект "Ночь музеев" привлекает все больший интерес, в 2018 году нас посетило более 35 000 человек (за 6 часов) в 6 регионах Кыргызстана. Программа каждой "Ночи" построена на предварительном изучении интересов публики и музейного сообщества, на стыке рождаются новые форматы, которые с каждым годом все больше привлекают наших граждан и гостей страны.

В качестве гидов музеев приглашены известные исполнители, депутаты ЖК, послы других стран.

В рамках проекта мы объединяем разные направления "Искусство кино", "Искусство театра", "Искусство спорта", "Искусство моды", "Искусство жизни (эко-сознание, традиционные знания)", также будут созданы "Аллея художников", "Аллея писателей", "Аллея гончаров" и т.д.

За 6 часов пройдет свыше 200 мероприятий с участием известных мастеров своего дела и международных участников, во время "Ночи" в рамках концепции всего мероприятия будут созданы знаковые инсталляции. В этом году ожидается более 40 000 посетителей.

Концепция 2019 года выбрана неспроста как "Хрупкое искусство". На примере последних событий, произошедших в мире с собором Нотр-Дам де Пари, Пальмиры, в целом ситуации с памятниками Всемирного наследия в мире и в стране, подтолкнуло нас на выбор такой важной темы. Страшные последствия деятельности человека и невосполнимость утрат, ведь "Хрупкое искусство" - это вечное, бесценное и очень нежное.

Мы хотим "погрузить в тему хрупкости" посетителей Ночи через ряд проекций, инсталляций, работой с точечными посылами осознанного отношения к невосполнимому наследию. Тема для художников на пленэре будет также "Хрупкое наследие", в ту "ночь" возникнет множество рефлексий на события настоящего, прошлого и будущего.

Вторая тема - "Хрупкий мир". Мы хотим затронуть тему мирного пребывания на планете Земля, будущей "экологической войны", в которой мы никогда не выиграем. Единственный путь - это "экосознание", осознанное проживание как модель будущего, которое мы создаем сегодня. Этот посыл будет заложен через многие элементы, арт-объекты участников проекта (борьба с использованием пластика, против вырубки деревьев, гармоничное проживание (традиционные знания) и т.д.).

С 21:00-24:00, в темное время проекта мы предлагаем пройти путь поиска к идее через лабиринт "В поисках искусства". Здесь посетители с помощью света (фонарики, телефоны) будут разыскивать арт-объекты на важные темы для развития здорового общества.

Организаторы отмечают, что в Бишкеке "Ночь музеев - 2019" пройдет впервые в формате open air на территории Дубового парка, официальное открытие "Ночи" состоится 17 мая в 18:00 у памятника Курманджан Датка, в г. Ош НИАМК "Сулайман-Тоо" (на горе).

Полный список музеев участников составляется.

За более подробной информацией вы можете обратиться к рабочей группе проекта:

Последние обновления по программе будут опубликовываться на сайте www.oyoum.kg