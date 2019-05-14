Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, принял министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Чжао Кэчжи, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение двустороннему сотрудничеству с КНР.

"Кыргызстан всегда искренне радуется достижениям КНР. В июне прошлого года мы вывели наши отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. Между нами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество на основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что Кыргызстан посетил министр обороны КНР, ожидается визит министра иностранных дел Китая. Самым важным мероприятием станет ответный государственный визит Председателя Си Цзиньпина в Кыргызстан.

"Уверен, что визит пройдет на самом высоком уровне и придаст новый импульс двусторонним отношениям", - отметил Президент.

Министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи поблагодарил за теплый прием и отметил, что визиты Сооронбая Жээнбекова в Китай и его встречи с Председателем Си Цзиньпинем способствуют углублению кыргызско-китайского двустороннего сотрудничества.

"Наши страны вышли на стратегический уровень сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере. Мы высоко ценим сотрудничество с Кыргызстаном и готовы развивать многостороннее стратегическое партнерство в рамках международных соглашений. Придаем важное значение стараниям властей Кыргызстана по укреплению стабильности в стране и регионе. Также мы поддерживаем Ваши усилия по повышению благополучия в стране и уверены, что под Вашим руководством Кыргызстан достигнет быстрого развития", - отметил Чжао Кэчжи.

Он подчеркнул, что с кыргызской стороной ведется активная подготовка с заседанию глав государств-членов ШОС и к предстоящему государственному визиту Си Цзиньпиня в Кыргызстан.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам противостояния трем силам зла - терроризму, экстремизму и сепаратизму, совместного укрепления безопасности в регионе.