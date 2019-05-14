Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.37 - 78.80

Жээнбеков принял министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи

437  2
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, принял министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Чжао Кэчжи, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение двустороннему сотрудничеству с КНР.

"Кыргызстан всегда искренне радуется достижениям КНР. В июне прошлого года мы вывели наши отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. Между нами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество на основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что Кыргызстан посетил министр обороны КНР, ожидается визит министра иностранных дел Китая. Самым важным мероприятием станет ответный государственный визит Председателя Си Цзиньпина в Кыргызстан.

"Уверен, что визит пройдет на самом высоком уровне и придаст новый импульс двусторонним отношениям", - отметил Президент.

Министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи поблагодарил за теплый прием и отметил, что визиты Сооронбая Жээнбекова в Китай и его встречи с Председателем Си Цзиньпинем способствуют углублению кыргызско-китайского двустороннего сотрудничества.

"Наши страны вышли на стратегический уровень сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере. Мы высоко ценим сотрудничество с Кыргызстаном и готовы развивать многостороннее стратегическое партнерство в рамках международных соглашений. Придаем важное значение стараниям властей Кыргызстана по укреплению стабильности в стране и регионе. Также мы поддерживаем Ваши усилия по повышению благополучия в стране и уверены, что под Вашим руководством Кыргызстан достигнет быстрого развития", - отметил Чжао Кэчжи.

Он подчеркнул, что с кыргызской стороной ведется активная подготовка с заседанию глав государств-членов ШОС и к предстоящему государственному визиту Си Цзиньпиня в Кыргызстан.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам противостояния трем силам зла - терроризму, экстремизму и сепаратизму, совместного укрепления безопасности в регионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378362
Теги:
Китай, президент, экстремизм, терроризм, безопасность, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Бакыт Бешимов
15.05.2019, 09:18

Все эти угрозы которые огласил наш Президент очень актуальная тема в настоящее время. Так как весь мир страдает от рук террористов и т. д. Китай мировая держава и с ним многие считаются и взаимодействия с Китаем по таким вопросам очень важно. Так как Китай имеет горький опыт по борьбе с терроризмом.  Остается надежда, что встреча принесет свои плоды...

0
Цитировать
Жалоба модератору
122
15.05.2019, 10:21

судьба страны и миллионов граждан в ваших руках С.Ж вы наш президент и я верю в вас.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  