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В Бишкеке пройдет совещание министров культуры государство-членов ШОС

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15 мая 2019 года в городе Бишкек состоится XVI-е Совещание министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе совещания стороны обсудят вопросы:

- о состоянии и перспективах развития сотрудничества в области культуры по реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС;

- о сотрудничестве в области культуры в рамках ШОС;

- о включении объектов культурного наследия государств-членов ШОС в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО;

- о проведении Международного фестиваля "SilkRoadFest" в государствах-членах ШОС в 2021 году.

На совещании будет участвовать министр культуры Республики Таджикистан Орумбек Шамсудин Шодибек, первый заместитель министра культуры Республики Узбекстан Озодбек Назарбеков, министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко, Ванг Ксиофенг - член руководящего состава Министерства культуры и туризма КНР, заместитель министра культуры Индии Шри Арун Гоел и Се Сяоюнь - заместитель Генерального секретаря ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/378366
Теги:
Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, туризм, Узбекистан, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма, ШОС
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