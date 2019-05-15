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В Москве задержаны кыргызстанцы, находившиеся в международном розыске

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- ВБ
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В первой декаде мая текущего года Представительством МВД КР в РФ совместно с территориальными правоохранительными органами России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Москвы установлены и задержаны граждане Кыргызстана, которые находились в межгосударственном розыске за совершенные преступления у себя на родине.

Один из задержанных гражданин С.Х.. 1988 года рождения, уроженец Узгенского района Ошской области, разыскивался как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных: ст.30, ст.204 ч.3 (Контрабанда), ст.247 ч.2., ч.3 (Сбыт наркотических средств) УК Кыргызской Республики (старый кодекс).

Указанный гражданин объявлен в розыск за противоправные деяния, совершенные в 2015 году: соучастие в контрабанде и незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а равно незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров. Инициатор розыска уведомлен, в настоящее время проработан вопрос по отправлению разыскиваемого гражданина С.Х. на родину для привлечения к уголовной ответственности.

Второй задержанный гражданин Д.С., 1984 года рождения, разыскивался следственными органами ГСБЭП при ПКР по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.182 (Лжепредпринимательство), ст.203 (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК Кыргызской Республики (старый кодекс). Вышеупомянутый гражданин, являясь руководителем ОсОО, за период деятельности с июля 2015 года по декабрь 2016 года уклонился от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере.

В настоящее время налоговая задолженность со стороны ОсОО составляет более чем 3 000 000 сомов. Инициатор розыска уведомлен, проработан вопрос по отправлению разыскиваемого Д.С. на родину для дальнейшего привлечения к

ответственности, сообщает пресс-служба МВД КР.


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Теги:
МВД, налоги, наркотики, Россия, Москва, преступление, Кыргызстан
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