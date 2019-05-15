Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.37 - 78.80

Экс-глава Минздрава и экс-советник Рысалиева задержаны по делу Батукаева

3117  5
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД: По незаконному освобождению А.Батукаева задержаны экс-министр здравоохранения КР Динара Сагинбаева и экс-советник председателя ГСИН при ПКР Калыбек Качкыналиев.

Генеральная прокуратура КР поручила Следственной службе МВД КР организацию досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева, зарегистрированного в едином реестре преступлений и проступков.

Так, должностные лица Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, умышленно для цели незаконного освобождения из мест лишения свободы диагностировали А. Батукаеву "острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)", что явилось основанием для освобождения от отбывания наказания.

23 апреля 2013 года экспертная медицинская группа, созданная решением депутатской комиссии ЖК КР, исключила ранее выставленный А. Батукаеву диагноз "острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)" и указала на наличие фальсификации фактов при установлении диагноза.

В ходе досудебного производства объявлено о подозрении в совершении данного преступления бывшими сотрудниками Кыргызского научного центра гематологии при Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Р.А., М.Э., Ц.И. В отношении последних двоих лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению А.Батукаева были задержаны: должностное лицо МЗ КР Б.К. и медицинские работники ГСИН при ПКР А.А.и Ф.А., задержанные были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. В отношении Б.К. и А.А. судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в отношении А.Ф. избран арест сроком два месяца.

Также в рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению А.Батукаева были задержаны экс-министр здравоохранения КР С.Д. и экс-советник председателя ГСИН при ПКР К.К., задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378376
Теги:
Генеральная прокуратура, ГСИН, ИВС, МВД, Минздрав, здравоохранение, Кыргызстан, уголовное дело, Калыбек Качкыналиев, Азиз Батукаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
77
15.05.2019, 14:01

А главарь этой корупционной шайки когда сядет?

0
Цитировать
Жалоба модератору
17
15.05.2019, 14:07

А почему Рысалиева не задерживают? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
врач
15.05.2019, 15:32

а Раимжанова, главного, он все это замутил, и у него очень много грехов.... он со своими много что мутить и все ему с рук сходиться?????  

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
15.05.2019, 16:06

Неужели большие деньги задаигают шарик за шарик? Неужели поворачивая это дело не думали о последствиях? А этот хмырь сидит сегодня в ресторане Грозного и посмеивается. Не хорошо как-то. Раз советника задержали,то ..... Даже говорить не хочется.

0
Цитировать
Жалоба модератору
ГСИН
15.05.2019, 18:16

Качкыналиев сдаст Заке, сам Качкыналиев получил 50 штук зелёных вместе со своей любовницей из пресс службы ГСИН, они вдвоём сопровождали Батукаева. Видать закончилось халявное бабло если вернулся с России

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  