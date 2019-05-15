Старшину милиции оштрафовали на 3000 сомов за нарушение ПДД

По факту публикации видео материала на информационных сайтах Кыргызстана о том, что "В Токмоке водитель в милицейской форме выехал на дорогу без ремня и с ребенком на переднем сидении", сообщаем следующее:

Руководством ГУВД Чуйской области опубликованное видео на сайтах Кыргызстана было изучено, в настоящий момент личность водителя вышеуказанной автомашины в милицейской форме установлена. Им оказался старшина милиции М.М. 1987гр. который состоит в должности милиционера Службы общественной безопасности ОВД Чуйского района Чуйской области.

В отношении старшины милиции М.М составлен протокол о нарушении и постановлением ОБДД ОВД г.Токмок согласно ст.123 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях" (Нарушение водителем правил дорожного движение), водитель сотрудник милиции оштрафован на 3000 (три тысячи) сомов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.