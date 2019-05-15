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Старшину милиции оштрафовали на 3000 сомов за нарушение ПДД

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- ВБ
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По факту публикации видео материала на информационных сайтах Кыргызстана о том, что "В Токмоке водитель в милицейской форме выехал на дорогу без ремня и с ребенком на переднем сидении", сообщаем следующее:

Руководством ГУВД Чуйской области опубликованное видео на сайтах Кыргызстана было изучено, в настоящий момент личность водителя вышеуказанной автомашины в милицейской форме установлена. Им оказался старшина милиции М.М. 1987гр. который состоит в должности милиционера Службы общественной безопасности ОВД Чуйского района Чуйской области.

В отношении старшины милиции М.М составлен протокол о нарушении и постановлением ОБДД ОВД г.Токмок согласно ст.123 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях" (Нарушение водителем правил дорожного движение), водитель сотрудник милиции оштрафован на 3000 (три тысячи) сомов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/378380
Теги:
ГУВД, МВД, нарушения, ПДД, Чуйская область, штраф, Кыргызстан
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Комментарии
Водитель
16.05.2019, 02:10

Это менты балбесы или вы перепутали? Статья 123 это превышение скорости. А  нарушение правил перевозки детей в машине это статья 123-1, часть 4

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