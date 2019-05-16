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В Инфекционке детей с гриппом принимают вместе с больными менингитом?

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- ВБ
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Дочка 5 лет заболела гриппом. На вторые сутки после всех тщетных предпринимаемых мер, температура не сбивалась, в течение часа была выше 39 градусов. Я поехала в инфекционную больницу, очередь была небольшая, всего 3 ребенка. Время приема одного ребенка составило 40 минут. На мои попытки сообщить, что у ребенка не сбивается температура ниже 39 градусов, врач в 3-м кабинете сказала "выйдете, или идите во 2-й кабинет". А там врач сообщил, что здесь больной с серозным менингитом.

После мы зашли, врач измерил температуру и сказал, что 38,5 градусов. И сказал "езжайте домой" и спросил, "есть у вас, кто делает уколы и капельницу"?! Это происходило в 8-9 часов вечера... На просьбу оказать первую помощь ответил, что так они не оказывают, нужно обязательно лечь в больницу. Мы уже хотели лечь в больницу, как пришел тот же врач и сообщил, что там коклюш, заразные больные.

Сложилось стойкое мнение, что врач не хотел принимать ребенка в больницу. В итоге мы поехали обратно с температурным ребенком( выше 39.3) обратно домой с назначением найти ночью капельницу, с риском получить попутно инфекцию серозного менингита. Когда мы обратились в платную скорую, там 2 раза измерили температуру, она не падала, там нас прокапали, и уже дома ночью опять была температура.

Когда обращаешься в 3 детскую, они отправляют в инфекционную, где не оказывают первую помощь, где надо ждать очереди, где принимают больных с гриппом с больными с серозным менингитом, кишечными заболеваниями!!!

Огорчило то, что врачи, призванные нас лечить, так безучастно относятся к больным детям. Настаивайте на том, чтобы Вам продемонстрировали показатель температуры, я очень сомневаюсь, что у нее было 38,5, а не 39.3.

Народную новость прислала Айнура


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URL: https://www.vb.kg/378382
Теги:
здравоохранение, Бишкек, Минздрав
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Комментарии
Айнура У.
16.05.2019, 15:49

Уважаемая Айнура. 

Просим Вас связаться с администрацией РКИБ,чтобы разобраться в Вашей ситуации. Позвоните по телефону 0312- 59-00-14.

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