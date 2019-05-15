ШОС против вмешательств в дела государств под видом борьбы с терроризмом

Сегодня, 15 мая в Бишкеке прошла ХIV встреча секретарей Совета безопасности государств-участниц ШОС. Заседание продлилось без малого три часа за закрытыми для прессы дверями.

СМИ впустили лишь на церемонию подписания протоколов.

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев по окончанию мероприятия выразил всем участникам благодарность, надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество и пожелал государствам-членам ШОС мира и добра.

Позже, выступая перед журналистами, Сагынбаев сообщил, что встреча прошла традиционно в дружественной обстановке. В преддверии Саммита глав государств ШОС секретари Совбезов обменялись мнениями в сфере обеспечения безопасности, в том числе информационной, не только на пространстве организации, но и в мире. Были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступности.

Дамир Сагынбаев заявил, что в мире усиливаются факторы нестабильности и возрастают риски, связанные с угрозами терроризма, сепаратизма и экстремизма.

- Участники заседания осудили терроризм во всех его формах. И акцентировали недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму, экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок. Отметили важность усилий по продвижению создания единого антитеррористического фронта при координации ООН, - подчеркнул секретарь Совбеза КР.

Стороны обсудили также сотрудничество по противодействию пропаганде террористической идеологии посредством сети Интернет, по борьбе с коррупцией и всеми формами ее проявления, а также по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных действий на границах.

В очередной раз было отмечено, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.

Для справки:

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кырызстана и Узбекистана. Позже в состав были включены Индия и Пакистан.