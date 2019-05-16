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Совбезы ШОС одобрили план по реализации антинаркотической стратегии

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- Оксана Гут
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Председательство Кыргызстана в ШОС можно смело охарактеризовать периодом деловой активности во всех сферах деятельности нашей организации. Об этом накануне журналистам заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов по итогу заседания секретарей Советов безопасности стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

- Хочу подчеркнуть, что председательство Кыргызской Республики в ШОС подтвердило стремление государств-членов активно содействовать дальнейшему укреплению дружбы, добрососедству, взаимопониманию и развитию многопланового сотрудничества, твердо следуя принципам шанхайского духа. Отмечаю готовность стран ШОС к полномасштабному сотрудничеству, чтобы значительно увеличивать потенциал организации, повышать ее авторитет на международной арене, как крупнейшего трансконтинентального объединения, - сказал Норов.

Он, как и секретарь Совбеза КР Дамир Сагынбаев констатировал, что участники заседания выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом незаконного производства, торговли и употребления наркотиков. Что немаловажно, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков, как одного из источников терроризма.

- Особое внимание уделили усилиям по противодействию наркоугрозе. Одобрили проект рабочего плана по реализации антинаркотической стратегии для внесения на утверждение глав государства ШОС в Бишкеке. Подчеркнули важность принятия в ходе саммита ШОС в этом году дорожной карты, направленной на поддержание усилий афганского правительства, народа по формирования мирной и экономически процветающей страны, - заключил генеральный секретарь ШОС.

Напомним, саммит глав государств-участниц ШОС состоится в Бишкеке 14-15 июня. А в 2020-ом году он пройдет под председательством Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/378385
Теги:
Афганистан, Индия, Казахстан, Китай, наркотики, Пакистан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, терроризм, Кыргызстан, совбез, ШОС
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