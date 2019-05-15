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Депутаты разберутся, за что в "КТ Мобайл" получают баснословные зарплаты

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- Оксана Гут
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В Жогорку Кенеше решили создать комиссию для изучения эффективности предприятий с государственной долей, в том числе оскандалившегося "КТ Мобайл". Соответствующее предложение поступило сразу от двух фракций – СДПК и "Онугуу-Прогресс".

Однако, прежде с инициативой выступил депутат Жанар Акаев. Сегодня на пленарном заседании парламентарий высказал возмущения, которые уже несколько дней муссируются в обществе.

- Мы должны в ближайшее время выяснить, почему из госбюджета уже выделяется 345 миллионов сомов, если компания даже еще не начала работать. Нужно создать комиссию, которая проверит, действительно ли у руководителей "КТ Мобайл" такие огромные зарплаты, как пишут в соцсетях. Тем более, появилась информация, что за компанией стоят близкие родственники главы правительства, - заявил Акаев.

Предполагается, что состав комиссии депутаты утвердят уже завтра, 16 мая, на очередном пленарном заседании.

Напомним, "КТ Мобайл" является дочерней компанией ОАО "Кыргызтелеком". В декабре 2018 года "КТ-Мобайл" и "Альфа Телеком" подписали договор о совместной деятельности. При условии, что последняя заплатит "КТ Мобайл" 345 млн сомов. Между компаниями возникли разногласия. А недавно в соцсетях прошла информация о завышенных зарплатах нового сотового оператора, который еще и не работает вовсе. В "КТ Мобайл" эту информацию опровергли, назвав "черным пиаром".


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URL: https://www.vb.kg/378386
Теги:
бюджет, зарплата, правительство, сотовый оператор, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мегаком
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Комментарии
адахан
16.05.2019, 10:04

ну почему все наши чиновники и вообще все наверху не имеют ни грамма совести? Неужели этому Абылгазиеву не стыдно было ставить своего родственника советником и главой проекта открытое правительство? Сам настолько слабый премьер, зато в аферах с кадрами, а значит и деньгами мастер высшего класса. Вот потом мы возмущаемся почему другие страны идут вперед, а мы топчемся и откатываемся назад. Вот эти абылгазиевы, рысалиевы и прочие. Постыдился бы Абылгазиев говорить, что не знал что сын Иманкадыра Рысалиева работает замом и получает ни за что баснословную зарплату. Не надо нас держать за лохов.

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ainura bekjanova
16.05.2019, 14:07
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А теперь я представляю как Абылгазиев руководил Соцфондом, такие же аферы проворачивал! За премьера уже давно надо было взяться.

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