Депутаты разберутся, за что в "КТ Мобайл" получают баснословные зарплаты

В Жогорку Кенеше решили создать комиссию для изучения эффективности предприятий с государственной долей, в том числе оскандалившегося "КТ Мобайл". Соответствующее предложение поступило сразу от двух фракций – СДПК и "Онугуу-Прогресс".

Однако, прежде с инициативой выступил депутат Жанар Акаев. Сегодня на пленарном заседании парламентарий высказал возмущения, которые уже несколько дней муссируются в обществе.

- Мы должны в ближайшее время выяснить, почему из госбюджета уже выделяется 345 миллионов сомов, если компания даже еще не начала работать. Нужно создать комиссию, которая проверит, действительно ли у руководителей "КТ Мобайл" такие огромные зарплаты, как пишут в соцсетях. Тем более, появилась информация, что за компанией стоят близкие родственники главы правительства, - заявил Акаев.

Предполагается, что состав комиссии депутаты утвердят уже завтра, 16 мая, на очередном пленарном заседании.

Напомним, "КТ Мобайл" является дочерней компанией ОАО "Кыргызтелеком". В декабре 2018 года "КТ-Мобайл" и "Альфа Телеком" подписали договор о совместной деятельности. При условии, что последняя заплатит "КТ Мобайл" 345 млн сомов. Между компаниями возникли разногласия. А недавно в соцсетях прошла информация о завышенных зарплатах нового сотового оператора, который еще и не работает вовсе. В "КТ Мобайл" эту информацию опровергли, назвав "черным пиаром".