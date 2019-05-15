В Бишкеке появились необычные скамейки - парклеты

Дорогие горожане! Вы уже видели, что на Аллее молодёжи появились необычные скамейки – парклеты? - обратилась пресс-служба мэрии Бишкека к горожанам в Соцсетях.

"Их установили сотрудники МП "Бишкекзеленхоз" , а изготовлены они из сырья со складов предприятия, средства из бюджета затрачиваются только на расходные материалы и оплату труда мастеров.

Теперь для досуга и отдыха горожан и гостей столицы доступны 12-метровые скамейки, сделанные руками мастеров предприятия.

Подобные парклеты скоро появятся и на пересечении проспектов Чуй и Манаса, где силами городских служб обустраивается общественное пространство по эскизному проекту МП"БишкекГлавАрхитектура". На этом участке МП "Бишкекасфальтсервис" заменило покрытие пешеходных коммуникаций, МП "Бишкексвет" устанавливает уличные фонари, а "Бишкекзеленхоз" занимается посадкой деревьев, дополнит пространство озеленением, цветниками в кадках и скамейками.

Дорогие горожане! Очень просим вас не портить муниципальное имущество, не залезать ногами и не разрисовывать новые скамейки, тогда они прослужат очень долго и будут радовать нас, горожан".