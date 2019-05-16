Женщины Араванского района начали выращивать "деревья счастья"

Женщины села Соколок Араванского района Ошской области начали выращивать деревья "Павлония", которые еще называют "Адамовым деревом". Сами же кыргызстанцы с недавних пор прозвали это дерево "Кут дарак" (кут – счатье, благодать; дарак – дерево, - прим. ред.).

И это неспроста. Согласно своим характеристикам павлония - растение безотходное. Из древесины получается прочная и очень легкая мебель, листья уходят на корм животным, а из цветов пчелы делают самый целебный мед. Корень же этого растения настолько живуч, что при вырубке начинает расти новое дерево.

Этот факт очень заинтересовал руководство Керме-Тооского айыльного округа, куда входит и село Соколок. Идею поддержали в общественном фонде "Агенство инициатив развития". Сам проект же смог реализоваться с помощью Всемирной продовольственной программы ООН.

По словам координатора общественного фонда "Агентство инициатив развития" по Ошской области Бюбюсары Абдрахмановой, в рамках этого проекта 43 женщины села Соколок прошли обучение по выращиванию Павлонии и овощей.

- Совместными усилиями местных властей и жителей было посажено около 500 штук корневых систем "Павлония", а между ними участницы высадили лук для собственного пользования. Общая территория посадки около 1 гектара. Конечно нужно время, чтобы Павлоний вырос, но результаты обещают быть прибыльными, - пояснила она.

Кроме этого, в селе Манас, который также относится к Керме-Тооскому айыльному округу, 20 женщин прошли обучение швейному делу на базе филиала профлицея. В настоящее время они уже начали принимать заказы у сельчан на изготовление различных изделий.

Эти же швеи изготовили маленькую юрту, на которой большими буквами написали "Спасибо японскому народу".

В качестве мотивации женщины за свою работу получили за свою работу по 3 мешка муки и 15 литров масла, выделенных ВПП ООН.

Для справки: Проект ВПП ООН "Усиление роли сельских женщин в экономике Кыргызской Республики" осуществляется при финансовой поддержке Японии, которая в 2018 году выделила 600 тысяч долларов.

В целом этот грант направлен на продолжение успешных проектов по расширению экономических возможностей сельских женщин, которые на протяжении последних лет реализуются ВПП ООН и Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики.

Новый грант позволил ВПП ООН охватить более 15 500 уязвимых человек в сельских районах Нарынской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях, и способствует росту доходов сельских женщин за счет собственного малого бизнеса и предпринимательской деятельности.