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Президент ознакомится с инновационными проектами мэрии Балыкчы

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 6 мая, Глава государства находится с двухдневной рабочей поездкой в Иссык-Кульской области.

В рамках рабочей поездки 16 мая, Сооронбай Жээнбеков посетит фермерское хозяйство в селе Чон-Орукту Иссык-Кульского района, Тюпский районный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, строящийся спортивный комплекс в селе Тюп, встретится с жителями Тюпского района. 17 мая Глава государства посетит средние школы в г. Балыкчы, встретится с жителями города, ознакомится с работой проекта "Умный город" и другими инновационными проектами мэрии г. Балыкчы.


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Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
матершинник из Балыкчы
16.05.2019, 13:00

Как бы он там не старался подмазаться к иссыккульцам, то его там как ненавидели, так и не любят. Да пусть он хоть всю родню заполонит во власти, ничего кроме негатива это ему не принесет. 

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