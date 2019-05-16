Президент ознакомится с инновационными проектами мэрии Балыкчы

Как бы он там не старался подмазаться к иссыккульцам, то его там как ненавидели, так и не любят. Да пусть он хоть всю родню заполонит во власти, ничего кроме негатива это ему не принесет.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 6 мая, Глава государства находится с двухдневной рабочей поездкой в Иссык-Кульской области.
В рамках рабочей поездки 16 мая, Сооронбай Жээнбеков посетит фермерское хозяйство в селе Чон-Орукту Иссык-Кульского района, Тюпский районный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, строящийся спортивный комплекс в селе Тюп, встретится с жителями Тюпского района. 17 мая Глава государства посетит средние школы в г. Балыкчы, встретится с жителями города, ознакомится с работой проекта "Умный город" и другими инновационными проектами мэрии г. Балыкчы.