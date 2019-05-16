"КТ-Мобайл". Скандалы, родственные связи, ущерб государству...

Заместитель генерального директора компании "КТ-Мобайл" Иманкадыр уулу Эрназар, еще недавно известный под именем Эрназар Рысалиев, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сообщение об этом распространила пресс-служба компании.

Такое решение Рысалиевым было принято после реакции премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сообщил, что Абылгазиев не знал, что его племянник - сын его свояка (бажы) занимает высокий пост в компании, принадлежащей государству.

- Мухаммедкалый Абылгазиев придерживается принципа, который предполагает, что государственная деятельность и родственные отношения ни в коем случае не совместимы, - подчеркнул Султаналиев.

При этом в Жогоркук Кенеше намерены создать комиссию, чтобы рассмотреть целесообразность работы "КТ-Мобайл". В частности установить, какие зарплаты получали топ-менеджеры компании.

В "Кыргызтелеком" не комментируют эту ситуацию, поэтому вопрос заработных плат в неработающей фирмы остается по-прежнему открытым.

Иманкадыр уулу Эрназар является сыном Иманкадыра Рысалиева. В прошлом его отец работал на высоких должностях в правительстве, сейчас является руководителем секретариата международной организации "Открытое правительство". Кроме того, он является свояком премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Напомним, скандал вокруг дочерней компании "Кыргызтелеком" "КТ-Мобайл" разгорелся после публикации в соцсетях бумаги с указанием зарплата топ-менеджеров компании. Так, в документе указывалось, что генеральный директор зарабатывает ежемесячно 350 тысяч сомов, его заместитель – 300 тысяч. В "КТ-Мобайл" эту информацию не подтвердили, сообщив, что самая большая зарплата у гендиректора составляет 175 тысяч сомов. Правда, документов, подтверждающих позицию компании, журналистам не предоставили.

При этом компания "КТ-Мобайл", созданная еще в 2003 году за годы своего существования не заработала ни сома, зато успела набрать долгов на сумму 170 млн сомов. В 2018 году был заключен договор с другой государственной компанией "Альфа Телеком", согласно которому последняя должна была перечислить 345 миллионов сомов за право пользоваться их частотами. Однако в Жогорку Кенеше сомневаются в экономической эффективности этого решения.

Остается открытым и другой вопрос - кто "крышевал" эту компанию-пустышку и молчаливо наблюдал за разбазариванием госсредств?