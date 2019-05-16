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"КТ-Мобайл". Скандалы, родственные связи, ущерб государству...

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- Екатерина Улитина
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Заместитель генерального директора компании "КТ-Мобайл" Иманкадыр уулу Эрназар, еще недавно известный под именем Эрназар Рысалиев, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сообщение об этом распространила пресс-служба компании.

Такое решение Рысалиевым было принято после реакции премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сообщил, что Абылгазиев не знал, что его племянник - сын его свояка (бажы) занимает высокий пост в компании, принадлежащей государству.

- Мухаммедкалый Абылгазиев придерживается принципа, который предполагает, что государственная деятельность и родственные отношения ни в коем случае не совместимы, - подчеркнул Султаналиев.

При этом в Жогоркук Кенеше намерены создать комиссию, чтобы рассмотреть целесообразность работы "КТ-Мобайл". В частности установить, какие зарплаты получали топ-менеджеры компании.

В "Кыргызтелеком" не комментируют эту ситуацию, поэтому вопрос заработных плат в неработающей фирмы остается по-прежнему открытым.

Иманкадыр уулу Эрназар является сыном Иманкадыра Рысалиева. В прошлом его отец работал на высоких должностях в правительстве, сейчас является руководителем секретариата международной организации "Открытое правительство". Кроме того, он является свояком премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Напомним, скандал вокруг дочерней компании "Кыргызтелеком" "КТ-Мобайл" разгорелся после публикации в соцсетях бумаги с указанием зарплата топ-менеджеров компании. Так, в документе указывалось, что генеральный директор зарабатывает ежемесячно 350 тысяч сомов, его заместитель – 300 тысяч. В "КТ-Мобайл" эту информацию не подтвердили, сообщив, что самая большая зарплата у гендиректора составляет 175 тысяч сомов. Правда, документов, подтверждающих позицию компании, журналистам не предоставили.

При этом компания "КТ-Мобайл", созданная еще в 2003 году за годы своего существования не заработала ни сома, зато успела набрать долгов на сумму 170 млн сомов. В 2018 году был заключен договор с другой государственной компанией "Альфа Телеком", согласно которому последняя должна была перечислить 345 миллионов сомов за право пользоваться их частотами. Однако в Жогорку Кенеше сомневаются в экономической эффективности этого решения.

Остается открытым и другой вопрос - кто "крышевал" эту компанию-пустышку и молчаливо наблюдал за разбазариванием госсредств?


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URL: https://www.vb.kg/378397
Теги:
Альфа Телеком, Кыргызтелеком, зарплата, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Тунгуч
16.05.2019, 13:25

Для чего 2010 год делали? Что бы опять умных родственников на кресла ?

+3
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Офицер
16.05.2019, 13:31

Если Премьер-министр Абылгазиев считает себя достойным и порядочным человеком, он должен добровольно и незамедлительно уйти в отставку, пока его не попросили. После многих громких скандалов с прямыми подчиненными: с первым вице-премьером Шадиевым, с другим вице-премьером по вопросам границ Разаковым, увольнением нескольких министров, задержанием со взяткой зам. министра Транспорта, скандалом с руководством ГРС, последним скандалом с Идрисом Кадыркуловым, родственничком из мобильной сети Абвлгазиев просто не имеет ни морального, ни законного права оставаться в должности! Из пришедшего состава с ним в Кабинет министров почти никого не осталось. Буквально на днях должны освободить ещё 4-5 министров. Экономика упала, идёт вынужденный отток граждан за границу, безработица, нет никаких госпроектов, цены возросли буквально на все, зарплаты и пенсии не подняли, никаких положительных сдвигов вперёд нет, инвестиции не поступают, ежедневные митинги, нет уверенности в завтрашнем дне, преступность возросла, ОПГ бесчинствуют, родственнички незаконно назначены на все выгодные должности, сотрудники милиции и других силовых органов еженедельно совершают преступления, ни в одном министерстве и ведомстве Реформ нет, общественно-политическая ситуация в стране крайне напряженная и нестабильная. В любой момент могут начаться массовые волнения и бессрочные митинги, которые могут перерасти в массовые беспорядки. И вообще, это уже не Кабинет! Посмотрите сколько осталось членов из числа пришедших с Вами? И нечего думаю держать никчемного, безынициативного, безыдейного, бесперспективного, некомпетентного и нерешительного премьера!!! Народ абсолютно недоволен его работой. Уйдите достойно, по-мужски Абылгазиев! Не позорьтесь и не цепляйтесь за кресло! Вы абсолютно не соответствуете занимаемой должности! Думаю что со мной согласится весь народ страны.

+1
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Тунгуч
16.05.2019, 13:40

Посадят на кресло.сфоткают с флагом и начинается пиар с журналами.газетами.а работы кот наплакал...не помню одного нормального ПМ КР...ранние акаевские кадры но не все ещё как то работали..

+2
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Читатель Вечерки
16.05.2019, 13:51

"С 2003 года за годы своего существования не заработала ни сома, зато успела набрать долгов на сумму 170 млн сомов."

Хорошо живут ! 16 лет ничего не делать и получать офигенную зарплату ?!

+3
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бий
16.05.2019, 14:37

Абылгазиев все таки как ни как какой то поступок сделал. 

0
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чынгыз
16.05.2019, 14:42

Абылгазиев хорошо работает. несмотря на родственные связи. с такими темпами наша страна станет на ноги .

0
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21
16.05.2019, 14:58

Абылгазиева в отставку, как он не знает, просто отписка. Наверное таких аффилированных организаций много, почему то все молчать. ОАО Телеком тоже скрывает свои реальные прибыли, переводя финансы таким организация ми затем выводят в заграницу. 

0
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V.P. Time
16.05.2019, 15:14
Карма: +55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 93
Минусов: 38
Комментариев: 119

Выявлена  коррупционная грибница.  Интересно наша  правоохранительная систем  выкорчует  всю эту  грибницу  сразу или   пострадает  только один  небольшой гриб, первый попавшийся на глаза?

0
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простой гражданин
16.05.2019, 15:46

Зачем все эти госпредприятия???!!!

Только для того, чтобы втыкать своих родственников, племянников, зятей и кудалвр ограниченному кругу чиновников и депутатов?

Ни одно госпредприятие не прибыльно, везде в них повальное воровство, кумовство и безделье. Люди там просто отбывают рабочий день, чтобы в конце месяца получить зарплату ни за что.

В развитых странах НЕТ госпредприятий. Задача государства собирать налоги и создавать благоприятные условия для бизнеса. Почему ни одни премьер за 28 лет, так и не поднял вопрос что надо распродать все госпредприятия???? Все только по инерции делают, начиная с премьера:бесполезные совещания, поручения, взятие под контроль, объявление года развития чего непонятно чего.

28 лет страна топчется на месте, а во власти одни тупари и бездари, что в ЖК, что в правительстве

+2
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простой гражданин
16.05.2019, 15:52

21

Абылгазиева в отставку, как он не знает, просто отписка. Наверное таких аффилированных организаций много, почему то все молчать. ОАО Телеком тоже скрывает свои реальные прибыли, переводя финансы таким организация ми затем выводят в заграницу. 

Не удивлюсь если Абылгазиев имеет отношение к тендеру по Безопасному городу. 2-ая фаза будет стоить 84 млн. долларов США. В Душанбе стоил весь проект 20 млн. Долларов.

Паспортный скандал вылез наружу, потому что ГРС не захотели делиться шапкой с ГКНБ. Что касается Безопасного города, то туда никто не лез, т.к знали кто крышует его. Как только Абылгазиев слетит с поста, там тоже вылезет вся правда о коррупции... Весь проект Безопасного города обойдется больше чем в 120-130 млн. долларов, но про это никто не говорит . Там воруют по страшному, завышают стоимость контракта в десятки раз

0
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