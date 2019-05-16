Задержана гражданка Кыргызстана с фальшивым паспортом Латвийской Республики

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, 15 мая 2019 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Акжол- автодорожный" за попытку незаконного пересечения государственной границы задержали гражданку Кыргызской Республики.

Гражданка Кыргызстана Ч.С., 1971 г.р., прибыла на КПП "Акжол - автодорожный", и при прохождении паспортного контроля предъявила паспорт гражданки Латвийской Республики.

Пограничный наряд сразу выявил несовпадение данных, указанных в паспорте, с данными предъявительницы документа (различия во внешности женщины с фотографией в паспорте).

Гражданку Кыргызстана задержали.

После составления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам ГКНБ КР.