В Кыргызстане предлагают ввести общественный контроль за качеством бензина

По примеру России и западных стран в Кыргызстане необходимо ввести общественный контроль за качеством ГСМ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила эколог Динара Кутманова.

По ее словам, в России разработали механизм, согласно которому любой гражданин может проверить качество бензина.

- Понятно, что по сути в Кыргызстане нет никакого контроля со стороны госорганов. Контроль есть только на бумаге, но мы то знаем, как у нас даются все эти разрешительные документы и сертификаты. В этой связи говорить снова о коррупции уже нет никакого смысла. Поэтому давайте уже действовать по-другому. Если госорганы не работают, то давайте последуем примеру других стран, которые ввели общественный контроль. В России Госстандарт дал право рядовым гражданам участвовать в системе контроля. То есть сейчас любой гражданин может проверить качество топлива на той или иной АЗС. Для этого разработали методички и внесли поправки в законодательство. Эта система за 3 года дала первые положительные результаты, а самое главное позволила сократить использование некачественных и контрабандных ГСМ, - пояснила Кутманова.

Больше всего от контрабандных ГСМ страдает экология Кыргызстана, когда, добавив в некачественный бензин ряд тяжелых металлов можно получить топливо с высоким октановым числом, отметила эколог.

- Сегодня у наших граждан сложилось мнение, что если октановое число выше, то и бензин якобы чище. На самом деле это не так. Потому что его экологическое воздействие на окружающую среду определяется не октановым числом, а классами экологичности, которые пытаются сейчас ввести в Кыргызстане. То есть запретить выпускать бензин с низкими классами, которые выпускают наши нефтеперегонные заводы. И это, я думаю, от того, что эти заводы в Кара-Балте, Токмаке и Канте используют устаревшую технологию. Пора нам всем самим брать ситуацию в руки, иначе завтра уже будет поздно, - добавила она.