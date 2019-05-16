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В Кыргызстане предлагают ввести общественный контроль за качеством бензина

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- Бакыт Стамов
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По примеру России и западных стран в Кыргызстане необходимо ввести общественный контроль за качеством ГСМ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила эколог Динара Кутманова.

По ее словам, в России разработали механизм, согласно которому любой гражданин может проверить качество бензина.

- Понятно, что по сути в Кыргызстане нет никакого контроля со стороны госорганов. Контроль есть только на бумаге, но мы то знаем, как у нас даются все эти разрешительные документы и сертификаты. В этой связи говорить снова о коррупции уже нет никакого смысла. Поэтому давайте уже действовать по-другому. Если госорганы не работают, то давайте последуем примеру других стран, которые ввели общественный контроль. В России Госстандарт дал право рядовым гражданам участвовать в системе контроля. То есть сейчас любой гражданин может проверить качество топлива на той или иной АЗС. Для этого разработали методички и внесли поправки в законодательство. Эта система за 3 года дала первые положительные результаты, а самое главное позволила сократить использование некачественных и контрабандных ГСМ, - пояснила Кутманова.

Больше всего от контрабандных ГСМ страдает экология Кыргызстана, когда, добавив в некачественный бензин ряд тяжелых металлов можно получить топливо с высоким октановым числом, отметила эколог.

- Сегодня у наших граждан сложилось мнение, что если октановое число выше, то и бензин якобы чище. На самом деле это не так. Потому что его экологическое воздействие на окружающую среду определяется не октановым числом, а классами экологичности, которые пытаются сейчас ввести в Кыргызстане. То есть запретить выпускать бензин с низкими классами, которые выпускают наши нефтеперегонные заводы. И это, я думаю, от того, что эти заводы в Кара-Балте, Токмаке и Канте используют устаревшую технологию. Пора нам всем самим брать ситуацию в руки, иначе завтра уже будет поздно, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/378400
Теги:
ГСМ, контрабанда, Россия, экология, АЗС, Кыргызстан, активисты, бензин
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Комментарии
Али
16.05.2019, 16:37

Надеюсь, здесь тоже не процветет коррупция, не будут подкуплены компаниями. Многие заправки бодяжат, после них машина едет как трактор.

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