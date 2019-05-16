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Дамир Мусакеев - "всего лишь телохранитель" или коррупционер?

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- Бакыт Стамов
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В селе Боконбаево Иссык-Кульской области сегодня прошел митинг с участием сторонников и земляков экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. Об этом редакции VB.KG сообщила представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

Видеотрансляцию же самого митинга вела на своей странице в соцсетях член СДПК Кундуз Ажибекова.

На кадрах видно, как люди по очереди выходят к микрофону и выступают в поддержку Дамира Мусакеева. Все они охарактеризовали его, как положительного и честного человека, которого знают с детства.

Одна бабушка и вовсе выразила удивление тому, что всего лишь телохранителя хотят обвинить в коррупции.

- Он же телохранитель, а не чиновник. Как он может быть причастен к коррупции? – искренне удивилась она.

Другой выступающий напомнил про экс-заместителя ТС КР Райымбека Матраимова.

- Почему имущество Дамира проверяют, а Матраимова нет? Где справедливость? Разве это борьба с коррупцией? – прокричал он.

Напомним, экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, с 2016 по 2017 год он незаконно распределил служебные квартиры среди сотрудников Девятой службы ГКНБ.

Также военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения.


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URL: https://www.vb.kg/378402
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, Иссык-Кульская область, коррупция, митинг, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, уголовное дело, Дамир Мусакеев
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