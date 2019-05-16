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В Бишкеке 19 мая не будет воды

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- ВБ
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19 мая с 9:00 до 20:00 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "ВПУ" и магистральных водоводах будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами Октябрьского района: Чолопон-Атинская, Ауэзова, Исакеева, Льва Толстого и Виноградная, Свердловского района – Садовая, Чуй, Чолпон-Атинская и линией железной дороги, в том числе микрорайон "Учкун" и "Гормолзавод".

Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


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URL: https://www.vb.kg/378405
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, водоснабжение, отключение воды, ремонт, Бишкек
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