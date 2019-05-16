Кто из кыргызстанцев больше всех заработал денег в 2018 году

Доходы кыргызстанцев существенно выросли за год. Такой вывод можно сделать из подсчетов Национального статистического комитета КР.

Результаты исследования статистиков показали, что номинальные денежные доходы населения Кыргызской Республики в 2018 году составили 413 млрд. сомов! Что по сравнению с предыдущим годом больше на 16,1 %.

Отмечается, что основным источником доходов кыргызстанцев являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого пришлось 70,7 % от всей суммы. А именно - 292 млрд 53 млн сомов.

Социальные трансферты составили 61 млрд 260 млн сомов;

Доходы от личного подсобного хозяйства – 43 млрд 388 млн сомов;

Прочие денежные поступления – 16 млрд 261 млн сомов.

Объем реальных денежных доходов населения исчисляется [b]406 млрд 690 млн сомов и по сравнению с 2017-ым годом увеличился на 14,4 %.[/b]

В ТОПе наиболее доходных регионов, как и в 2017 году лидирует столица Кыргызстана – Бишкек. Следом идет Ошская область. И тройку лидеров замыкает Джалал-Абадская область.

Меньше всего заработали кыргызстанцы в Таласской области.

Денежные доходы по регионам:

Бишкек 76 млрд 280,7 млн сомов (2017 г.) – 83 млрд 625,3 млн сомов (2018 г.);

Ошская область 68 млрд 206,1 млн сомов (2017 г.) – 80 млрд 568 млн сомов (2018 г.);

Джалал-Абадская область 51 млрд 983,4 млн сомов (2017 г.) – 69 млрд 657,4 млн сомов (2018 г.);

Чуйская область 58 млрд 550,9 млн сомов (2017 г.) – 67 млрд 313 млн сомов (2018 г.);

Иcсык-Кульская область 26 млрд 512,4 млн сомов (2017 г.) – 32 млрд 327,4 млн сомов (2018 г.);

Баткенская область 24 млрд 448,7 млн сомов (2017 г.) - 29 млрд 313,5 млн сомов (2018 г.);

Ош 13 млрд 534,2 млн сомов (2017 г.) – 15 млрд 929,2 млн сомов (2018 г.);

Нарынская область 12 млрд 618,1 млн сомов (2017 г.) – 14 млрд 182,4 млн сомов (2018 г.);

Таласская область 12 млрд 530,6 млн сомов (2017 г.) – 13 млрд 774,4 млн сомов (2018 г.).