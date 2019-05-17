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Отунбаеву и Атамбаева могут привлечь к уголовной ответственности

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- Оксана Гут
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Исхак Масалиев уточнил в беседе с VB.KG, что бывшие президенты - и Алмазбек Атамбаев, и Роза Отунбаева могут быть привлечены к уголовной ответственности - это было прописано изначально. В законе отмечено переходное положение, и он имеет силу с 2007 года.

Отметим, накануне, 16 мая, президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Настоящий закон принят в целях приведения в соответствие с Конституцией КР, принятой референдумом 27 июня 2010 года.

Следует отметить, что Конституционная палата Верховного суда КР 3 октября 2018 года по делу о проверке конституционности статьи 12 Закона КР "О гарантиях деятельности президента КР" решила признать оспариваемую норму противоречащей части 3 статьи 16 Конституции КР, в той мере в какой эта норма не предусматривает процедуру привлечения к ответственности экс-президента за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента КР.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, законопроект был инициирован депутатами Жогорку Кенеша Исхаком Масалиевым и Курманкулом Зулушевым в прошлом году на заседании палаты при рассмотрении итогов комиссии по нерациональному использованию кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

За время обсуждений проекта он был изменен "до неузнаваемости", как говорил один из инициаторов.

4 апреля текущего года документ был принят в третьем чтении Жогорку Кенешем. "За" проголосовали 11 депутатов, "против" - 3, в том числе сам Исхак Масалиев.

Законопроект предполагает возможность привлечения экс-президента Кыргызстана к уголовной ответственности при выдвижении обвинения генпрокурором и в случае одобрения двух третьих голосов депутатов парламента.

Кроме того, бывший глава государства и члены его семьи не смогут получать бесплатную страховку своей жизни, медицинское обслуживание и использовать служебные машины.


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URL: https://www.vb.kg/378407
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, закон, Конституция, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, экс-президент, лишение неприкосновенности
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