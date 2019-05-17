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Токон Мамытов: Погранслужба не причастна к освобождению Батукаева

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- Бакыт Стамов
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Экс-председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана, а ныне омбудсмен КР Токон Мамытов категорически опроверг слова бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева о том, что пограничная служба в 2013 году незаконно пропустила криминального авторитета Азиза Батукаева, у которого, по словам бывшего градоначальника, был запрет на выезд из Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG заявил сам экс-глава погранслужбы.

По его словам, пограничники действовали исключительно в рамках закона.

– Хочу сразу прояснить ситуацию. Никакого запрета на выезд из страны Азиза Батукаева не было. О том, что Батукаев намеревается покинуть Кыргызстан, я узнал от начальника отдела КПП аэропорта "Манас". Отмечу, что все действия пограничников были строго в рамках законодательства Кыргызской Республики и устава Государственной пограничной службы. После звонка начальника КПП я распорядился тщательно проверить все документы и действовать строго в рамках закона. Утверждения Наримана Тюлеева ложные и не соответствуют действительности, - сказал он.

Погранслужба Кыргызстана, отметил собеседник редакции, единственный силовой орган страны, который не спешил выпускать Батукаева.

- Объясню все по порядку: выполняя мое распоряжение, начальник отдела КПП аэропорта "Манас" самым тщательным образом проверил все документы Батукаева, включая справки и выписки ГСИН и МВД. Паспорт у Батукаева был подлинным. Кроме того, начальник отдела КПП потребовал предоставить решение суда об освобождении, а также предъявить справку об освобождении из мест заключения, которая выдается ГСИН. Более того, была перепроверена информация в соответствующей компьютерной базе данных на предмет того, имеется ли запрет Азизу Батукаеву на выезд из страны или въезд. Его в списке лиц, которым запрещено покидать пределы Кыргызстана, не было. Это значит, что ни ГКНБ, ни МВД, ни ГСИН не выставляли на него какого-либо запрета, следовательно, у пограничной службы не было оснований для отказа Азизу Батукаеву в выезде за пределы КР. Это же подтвердили и представители ГКНБ и МВД, которые на тот момент находились в аэропорту "Манас". Позже начальник отдела КПП аэропорта отчитался по этому делу перед депутатской комиссией. Депутаты вынесли заключение, что погранслужба действовала строго по инструкции и никаких нарушений не было, – добавил Токон Болотбекович.

Напомним, ранее экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил в интервью VB.KG, что к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, помимо других госорганов, причастна и погранслужба, которой на тот момент руководил Токон Мамытов.

В настоящее время следственное управление МВД проводит расследование побега Азиза Батукаева из Кыргызстана. Задержаны уже несколько чиновников, в том числе и экс-глава Минздрава Динара Сагинбаева.

Подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД.


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URL: https://www.vb.kg/378409
Теги:
Динара Сагинбаева, Нариман Тюлеев, Токон Мамытов, Азиз Батукаев, Погранслужба, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", уголовное дело, криминал
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