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В Бишкеке прошло обсуждение делимитации кыргызско-узбекской границы

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- ВБ
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В городе Бишкек состоялась очередная встреча рабочих групп Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросам делимитации кыргызско-узбекской государственной границы, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе переговоров были обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

Достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков государственной границы.

Ожидается, что следующая встреча рабочих групп пройдет на территории Республики Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/378410
Теги:
граница, приграничные конфликты, Узбекистан, Кыргызстан
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