В Бишкеке прошло обсуждение делимитации кыргызско-узбекской границы

В городе Бишкек состоялась очередная встреча рабочих групп Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросам делимитации кыргызско-узбекской государственной границы, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе переговоров были обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

Достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков государственной границы.

Ожидается, что следующая встреча рабочих групп пройдет на территории Республики Узбекистан.