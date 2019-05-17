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На встрече с жителями Тюпского района президент раскритиковал чиновников

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- ВБ
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"Требуется активность местной власти в переводе государственных услуг на электронный формат", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 16 мая на встрече с жителями Тюпского района Иссык-Кульской области.

"Электронная система принесет уважение к государственной власти. Услуги, оказываемые в больницах, школах, учреждениях, вплоть до выдачи пенсии будут автоматизированы. Местная власть должна быть к этому готова. Впредь люди не будут стоять в очередях для получения какой-то справки. Мы будем претворять в жизнь платформу "Цифровой регион". Руководители государственных органов на словах обещаете, что всё сделаете, но проходит месяц, трудно получить от вас какое-то разрешение. Вместо того, чтобы помочь же лающим открыть свое предприятие, вы устраиваете препоны им. Необходимо всё это прекратить", - обратился Президент Сооронбай Жээнбеков к руководителям государственных органов.


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URL: https://www.vb.kg/378415
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, Тюпский район, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Феникс
17.05.2019, 11:29

Вот работали бы на местах главы айыл окмоту, акимы и т. д., было бы очень легко жителям и народу в целом. А то куда не пойди бюрократия и безразличия. Уважаемый глава страны поручите этим бездарям работать сообща. Народ Вас поддержит. 

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