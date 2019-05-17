Где план Боронова по реформе энергоотрасли Кыргызстана?

В Кыргызстане создана самая неэффективная и бюрократическая система государственного управления энергетической отраслью. Такое заявление сделал общественный деятель, эксперт по ТЭК Расул Умбеталиев.

Он подчеркнул, что работой Токтогульской ГЭС управляют: ОАО "Электрические станции", Нацэнергохолдинг, ГКПЭН, ФУГИ, отдел промышленности, ТЭК и недропользования, первый вице- премьер-министр. При этом система управления контроля "устроена", как в пословице "У семи нянек, дитя без глаза" и по принципу коллективной безответственности и безнаказанности.

Умбеталиев также напомнил, что в сентябре 2018 года в начале осенней сессии Жогорку Кенеша, на пленарном заседании парламента первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов и его первый заместитель - начальник отдела промышленности, ТЭК и недропользования Азамат Оморов клятвенно обещали, что в течении 2 месяцев представят депутатам, кардинальный план реформирования энергетической отрасли Кыргызстана.

Тогда, говорит эксперт, многие парламентарии ставили конкретное задание правительству - о создании Министерства энергетики и госагентства геологии и минеральных ресурсов с упразднением ГКПЭН и Нацэнергхолдинга.

- Прошло долгих 9 месяцев, а "воз ныне там". Никаких коренных преобразований, никаких кардинальных реформ кабинетом министром не сделаны и поэтому энергетическая промышленность стремительно летит в "пропасть" и глубоко погружается в "болото". Основные причины бездействия и затягивания реформ и преобразований заключаются в отговорках "Кудай кааласа, Кудай буурса", учтем, посмотрим и рассмотрим, - резюмирует Умбеталиев.

Далее он сообщает, что в целях выработки предложений по реформированию структуры управления энергетической отраслью КР, распоряжением правительства КР за № 137 от 15.03.19 была образована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова.

Этой рабочей группе было поручено в месячный срок провести анализ эффективности действующей структуры управления энергетической отраслью КР и внести предложение о целесообразности воссоздания Министерства энергетики КР. В состав рабочей группы вошли представители правительства (ГКПЭН, Минэкономики, Минюст, ГАРТЭК, Госфиннадзора, ГИЭТБ, ФУГИ), депутатов ЖК и ОАО "НЭХК".

Правительство не выполняет свое же распоряжение, констатирует общественный деятель отмечает, промедление решения данной стратегически важной проблемы "смерти подобно" для энергетической отрасли Кыргызстана.

- В настоящее время не ликвидированы Нацэнергохолдинг и ГКПЭН, не созданы Министерство энергетики и госагентство геологии и минеральных ресурсов. С 20 марта 2019 года в связи с кончиной экс-генерального директора ОАО "Электрические станции" Аскара Эшимбекова, не назначен глава энергокомпании. Перед флагманом отечественной энергетики стоят огромные стратегические задачи: подготовка к ОЗП 2019-2020 гг. – закупки угля, мазута, природного газа, оборудования, запасных частей, услуг ремонтов и капитальных строительств. Ремонт ТЭЦ городов Бишкек и Ош, реконструкция Токтогульской, Уч-Курганской и Ат-Башинской ГЭСов, экспорт электроэнергии в соседние государства. В связи с наступлением маловодного цикла приточности основной реки Нарын и боковых каналов, впадающих в Токтогулькое водохранилище, необходимо срочное изменение водно-энергетического режима и ресурса. Решать эти стратегически важные задачи с "бажариками" просто времени "край" нет, - высказал мнение Расул Умбеталиев.

Положение "хромой утки" энергетической отрасли целого государства крайне недопустимо, заключил он.