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Где план Боронова по реформе энергоотрасли Кыргызстана?

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане создана самая неэффективная и бюрократическая система государственного управления энергетической отраслью. Такое заявление сделал общественный деятель, эксперт по ТЭК Расул Умбеталиев.

Он подчеркнул, что работой Токтогульской ГЭС управляют: ОАО "Электрические станции", Нацэнергохолдинг, ГКПЭН, ФУГИ, отдел промышленности, ТЭК и недропользования, первый вице- премьер-министр. При этом система управления контроля "устроена", как в пословице "У семи нянек, дитя без глаза" и по принципу коллективной безответственности и безнаказанности.

Умбеталиев также напомнил, что в сентябре 2018 года в начале осенней сессии Жогорку Кенеша, на пленарном заседании парламента первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов и его первый заместитель - начальник отдела промышленности, ТЭК и недропользования Азамат Оморов клятвенно обещали, что в течении 2 месяцев представят депутатам, кардинальный план реформирования энергетической отрасли Кыргызстана.

Тогда, говорит эксперт, многие парламентарии ставили конкретное задание правительству - о создании Министерства энергетики и госагентства геологии и минеральных ресурсов с упразднением ГКПЭН и Нацэнергхолдинга.

- Прошло долгих 9 месяцев, а "воз ныне там". Никаких коренных преобразований, никаких кардинальных реформ кабинетом министром не сделаны и поэтому энергетическая промышленность стремительно летит в "пропасть" и глубоко погружается в "болото". Основные причины бездействия и затягивания реформ и преобразований заключаются в отговорках "Кудай кааласа, Кудай буурса", учтем, посмотрим и рассмотрим, - резюмирует Умбеталиев.

Далее он сообщает, что в целях выработки предложений по реформированию структуры управления энергетической отраслью КР, распоряжением правительства КР за № 137 от 15.03.19 была образована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова.

Этой рабочей группе было поручено в месячный срок провести анализ эффективности действующей структуры управления энергетической отраслью КР и внести предложение о целесообразности воссоздания Министерства энергетики КР. В состав рабочей группы вошли представители правительства (ГКПЭН, Минэкономики, Минюст, ГАРТЭК, Госфиннадзора, ГИЭТБ, ФУГИ), депутатов ЖК и ОАО "НЭХК".

Правительство не выполняет свое же распоряжение, констатирует общественный деятель отмечает, промедление решения данной стратегически важной проблемы "смерти подобно" для энергетической отрасли Кыргызстана.

- В настоящее время не ликвидированы Нацэнергохолдинг и ГКПЭН, не созданы Министерство энергетики и госагентство геологии и минеральных ресурсов. С 20 марта 2019 года в связи с кончиной экс-генерального директора ОАО "Электрические станции" Аскара Эшимбекова, не назначен глава энергокомпании. Перед флагманом отечественной энергетики стоят огромные стратегические задачи: подготовка к ОЗП 2019-2020 гг. – закупки угля, мазута, природного газа, оборудования, запасных частей, услуг ремонтов и капитальных строительств. Ремонт ТЭЦ городов Бишкек и Ош, реконструкция Токтогульской, Уч-Курганской и Ат-Башинской ГЭСов, экспорт электроэнергии в соседние государства. В связи с наступлением маловодного цикла приточности основной реки Нарын и боковых каналов, впадающих в Токтогулькое водохранилище, необходимо срочное изменение водно-энергетического режима и ресурса. Решать эти стратегически важные задачи с "бажариками" просто времени "край" нет, - высказал мнение Расул Умбеталиев.

Положение "хромой утки" энергетической отрасли целого государства крайне недопустимо, заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/378416
Теги:
Кубатбек Боронов, отключение электроэнергии, отопительный сезон, правительство, уголь, энергетика, Кыргызстан, ГКПЭН
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Комментарии
Медер
17.05.2019, 11:34

Расул Умбеталиев как всегда в роли чистильщика "авгиевых конюшен". Все пытается показать себя разбирающимся в такой сложной отрасли как энергетика. Конечно, молоть языком на сайтах ИА много ума не нужно. А ты попробуй хоть что то сделать. Хоть одну полезную вещь. Неужели он думает, что создав министерство Кыргызстан заживает словно Сингапур? Его главная мечта получить хлебную должность никогда не сбудется. Все потуги просто зря. Его главное достижение это писать жалкие пасквили в разные издания. 

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Илим
17.05.2019, 12:58

Уволить Боронова за безответственное отношение к работе, за неэффективное разбазаривание бюджетных средств на содержание дублирующих структур.

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Гражданин
17.05.2019, 13:17

Надо ликвидировать этот холдинг с его не законным тарифом 2 сома

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V.P. Time
17.05.2019, 13:20
Карма: +56
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 94
Минусов: 38
Комментариев: 121

В важнейшей для государства отрасли  все  эти структуры создавались   не для эффективного управления а  для  решения  проблем безработицы.  Акцент на количество в ущерб  качеству управления - вот причина  постоянного требования отрасли на повышение цены на электричество.  Это то  что население  предчувствовало  вопреки  "убедительным"  доказательствам  объективных  причин  повышения цен, предъявляемых  населению  руководством отрасли,

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