Грязные стены, стол, два стула – кабинет экс-зам главы "КТ Мобайл"

В соцсетях появилась фотография бывшего заместителя главы скандальной компании "КТ Мобайл" Эрназара Иманкадыр уулу запечатленного якобы в рабочем кабинете. Маленькая комнатка, стол, два стула, грязные стены, на которых даже видны пыльные отпечатки чьих-то рук – это то место, где работал специалист, обвиненный в получении зарплаты в 300 тысяч сомов в месяц.

"Совсем не похоже на офис человека, который пришел рубить бабло! А вот на кабинет увлеченного человека, для которого важна работа, похож… это госкомпания, там такие кабинеты, здание Почтамта, центр города... это клевета на новую компанию, справедливости ради придите и поговорите с людьми, что происходит на самом деле", - пишет автор публикации некая Karina Karina. О ней отдельно – на ее личной странице в Facebook никакой информации, друзей нет. Зато на "заставке" - несколько пачек американских долларов. Что в контексте обсуждаемой ситуации весьма символично.

Пользователи уже выразили мнение, что это фейковый аккаунт, созданный специально в защиту уволенного родственника премьер-министра. О чем, собственно, и написали в комментариях.

"Жаль не увидели тот (кабинет – ред.) который был! А этот точно, как будто пустовал годами".

"Ой да ладно. Вот вы думаете, что народ совсем дураки?"

"Из крайности в крайность. Что за сотовый оператор, который ведёт дела в таком офисе".

"Это рабочее место человека, который появляется на нем раз в месяц", - возмущаются граждане в Сети, не верят. И таких отзывов около ста. Но есть и несколько от тех, кто доказывает подлинность снимка, мол госучреждение, там все кабинеты такие. Да и, действительно, неужели так важно, какой кабинет у руководства?

"А суть поста в чем? Оклеветали? Созданная комиссия будет разбираться, у кого там какие зарплаты. Кабинет (костюм, машина, часы, квартира) - роли не играют вообще. Возник конфликт интересов - Абылгазиев (премьер-министр КР – ред.) рекомендовал покинуть пост сыну свояка. Что тот благоразумно и сделал. Без работы не останется ", - написал один из пользователей.

Главное теперь, чтобы комиссия, которая сегодня проводит первое заседание, дала свои результаты.

И как уже стало известно, со слов и.о. председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Эмиля Акматова, самая высокая зарплата в "КТ Мобайл" была именно у Эрназара Иманкадыр уулу. С января по апрель 2019 года родственник премьер-министра получал по 157 тысяч сомов в месяц. И это только сумма оклада, сейчас "Кыргызтелеком" уточняет размер его премиальных.

Напомним, в Сети появилась информация о том, что руководство "КТ Мобайл" получает баснословные зарплаты от 250 тысяч сомов в месяц. И это при том, что сотовый оператор еще по сути не начал работать. В Жогорку Кенеше на волне общественного возмущения создали депутатскую комиссию. А накануне после того, как высказался премьер-министр, его родственник, замглавы "КТ Мобайл" Эрназар Иманкадыр уулу подал заявление об увольнении. А сегодня в отставку подал и гендиректор сотового оператора Нурбек Мукамбетов. Некоторым парламентариям этого не достаточно, они требуют отставки самого Мухаммедкалыя Абылгазиева.