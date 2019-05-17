В столице начаты работы по реконструкции теплосети в микрорайоне "Джал"

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" начало реконструкцию теплосети в микрорайоне "Джал".

Протяженность реконструируемого участка составит 150 метров. Завершить все работы планируется уже до 20 мая текущего года.

Предприятие обеспечивает горячей водой 7 тысяч 97 абонентов, проживающих в 60 домах микрорайона "Джал".

Тепло в дома бишкекчан подают следующие организации: ТЭЦ-Бишкек - производит тепло, ОАО "Бишкектеплосеть" - передает тепло и горячую воду по трубам в дома и учреждения. При этом ТЭЦ - Бишкек и ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерние компании Национального энергохолдинга. Коммунальное предприятие "Бишкектепоэнерго", это структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО "Бишкектеплосеть".

Соответственно мэрия города Бишкек обеспечивает теплоснабжением 605 жилых домов от коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго". К отопительному сезону готовы все 65 котельных коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" и 144,7 км тепловых сетей. Общее количество абонентов, которые получают услуги коммунального предприятия составляет 33 тысячи 189 человек. Также 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин.

Дорогие горожане! Мы приносим искренние извинения за предоставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проводимым работам. ​

- Справочная служба​ ОАО "Бишкектеплосеть" 1980

- справочная служба коммунального предприятия​ "Бишкектеплоэнерго" (312)21-28-47