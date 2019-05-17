В КРСУ презентуют книгу "Геополитические особенности Центральной Евразии"

18 мая 2019 года в конференц-зале главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского университета состоится презентация книги "Геополитические особенности Центральной Евразии". Авторы монографии – сотрудники кафедры международных отношений профессор Мурат Суюнбаев и и.о. профессора Досмир Узбеков, сообщает пресс-центр КРСУ.

Книга посвящена актуальным особенностям и проблемам Центральной Евразии. Издание является первым трудом, в котором рассматриваются геополитические, геоэкономические, геоисторические и геокультурные особенности региона в области безопасности, развития, истории и культуры в региональном и глобальном аспектах.

Монография станет справочником для всех, кто принимает решения в важнейших сферах политической жизни Центральной Евразии – политиков, представителей политических партий, политологов, специалистов по международным отношениям, экономистов, культурологов.