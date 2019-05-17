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В КРСУ презентуют книгу "Геополитические особенности Центральной Евразии"

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- ВБ
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18 мая 2019 года в конференц-зале главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского университета состоится презентация книги "Геополитические особенности Центральной Евразии". Авторы монографии – сотрудники кафедры международных отношений профессор Мурат Суюнбаев и и.о. профессора Досмир Узбеков, сообщает пресс-центр КРСУ.

Книга посвящена актуальным особенностям и проблемам Центральной Евразии. Издание является первым трудом, в котором рассматриваются геополитические, геоэкономические, геоисторические и геокультурные особенности региона в области безопасности, развития, истории и культуры в региональном и глобальном аспектах.

Монография станет справочником для всех, кто принимает решения в важнейших сферах политической жизни Центральной Евразии – политиков, представителей политических партий, политологов, специалистов по международным отношениям, экономистов, культурологов.


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URL: https://www.vb.kg/378422
Теги:
литература, наука, Кыргызстан, КРСУ, Мурат Суюнбаев
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