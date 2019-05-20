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Светофор у главного офиса МВД устанавливать не будут

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- Оксана Гут
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В ответ на публикацию VB.KG "Перед зданием МВД опрокинулось авто", сотрудниками ГУОБДД МВД КР был осуществлен выезд и произведено обследование перекрестка Жумабека/Тыныстанова на предмет установки светофорного объекта. Об этом редакции сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в редакцию VB.KG обратился читатель, который сообщил о ДТП и отметил необходимость установки светофора у главного офиса МВД в связи с частыми и довольно серьезными авариями на этом участке.

На что в ГУОБДД сообщают, что с начала отчетного периода 2019 года на пересечении улиц Жумабека и Тыныстанова ДТП не зарегистрировано.

Кроме того, в адрес ГУОБДД МВД КР от жителей домов, расположенных неподалеку, по установке светофорного объекта жалоб и заявлений не поступало.

- По результатам обследования установлено, что на вышеуказанном перекрестке согласно ГОСТов установлены все соответствующие дорожные знаки и нанесены все соответствующие линии дорожной разметки. Данный перекресток является нерегулируемым. И согласно Правил дорожного движения КР на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспорту, приближающемуся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения, - информируют в ГУОБДД.

Более того, в ведомстве утверждают, что произведенные замеры интенсивности потоков транспортных средств и пешеходов показали, что установка светофорного объекта на перекрестке Жумабека/Тыныстанова не соответствует и противоречит требованиям ГОСТ Р 52289 – 2004 "Технические средства организации дорожного движения правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", утвержденного приказом Национального института стандартизации и метрологии Кыргызской Республики за № 39-СТ от 04.05.2006 года.

А ДТП, имевшее место на этом участке 16 мая примерно в 00:40, произошло в результате грубых нарушений ПДД. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и все собранные материалы переданы в следственную службу по ДТП СУ ГУВД Бишкека. Начато расследование.


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URL: https://www.vb.kg/378424
Теги:
ДТП, ПДД, светофоры, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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