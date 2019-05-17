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Заявления Момбекова о "клане" Абылгазиева в правительстве назвали чушью

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- Бакыт Стамов
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Депутат Рыскелди Момбеков подозревает премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в создании кланового правления. Об этом редакции VB.KG заявил сам народный избранник.

По его словам, к такому мнению его подтолкнули следующие предпосылки.

- Начнем с того, что родной младший брат премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Азиз Абылгазиев работает начальником Управления по контролю законного оборота наркотиков Департамента лекарственного обеспечения при Миниздраве. Дело в том, что раньше было Агенство по контролю за наркотиками. Когда его расформировали, то часть полномочий передали МВД, то есть раскрытие преступлений, а контроль за наркотическими лекарствами отдали Минздраву. Сразу на эту должность приходит младший брат премьер-министра. В этом же Департаменте работал и нынешний министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, который является семейным другом премьер-министра. Несмотря на то, что есть решение профильного комитета ЖК рассмотреть соответствие занимаемой должности Чолпонбаева, глава правительства так его и не снял. В итоге сегодня фармацевтические компании подотчетны министру и брату премьер-министра. Более того, все заводы наркосодержащих лекарств проходят через них же. Вот видите, схема какая, - отметил депутат.

Рыскелди Момбеков напомнил также свой разговор с премьер-министром по поводу назначения Космосбека Чолпонбаева на должность министра здравоохранения.

- Я на заседании фракции спросил главу правительства, как он может ставить на этот пост человека, который несколько месяцев просидел в СИЗО по обвинению в контрабанде лекарств. По крайней мере, есть такая информация. Премьер-министр предложил дать Чолпонбаеву 5 месяцев проявить себя. В противном случае, сказал, что снимут, но уже прошел год, и никаких сдвигов ни со стороны министра, ни со стороны премьер-министра я не вижу. У премьера есть еще один друг – руководитель аппарата правительства Шамиль Асымбеков. Они все друзья со студенческих лет. Создается впечатление, что премьер-министр создал клановое правление. Как говорится, приходят с планом, а уходят с кланом, - сказал депутат.

Пресс-служба правительства, куда редакция VB.KG обратилась, назвала подобные заявления чушью.

"Попытки навязать людям миф о семейно-клановом правлении основаны на лжи. Деятельность правительства всегда в разной степени подвергается критике и осуждению. Однако тактика, которая сегодня активно применяется оппонентами – это примитивная дискредитация через фейки. Что касается сообщений о родственниках и даже "клане" премьер-министра, то ни один из них не подтверждается и не подтвердится, потому что они не имеют под собой никаких оснований. Трудно представить, что в такое непростое время для страны, когда перед Правительством стоят важнейшие задачи, Премьер-министр был бы занят трудоустройством своих близких. Это чушь", - заявили представители главы кабмина.

Отметим, сколько всего братьев у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева - неизвестно. В открытых данных есть информация, что у главы правительства есть еще родной брат Сооданбек Абылгазиев, который является поэтом и автором книги "Атылган жебе".

Напомним, ранее всплыла информация, что замгендиректора компании "КТ Мобайл" Эрназар Иманкадыр уулу является сыном Иманкадыра Рысалиева, свояка главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Этот и другие факты вызвали общественный резонанс. В свою очередь депутаты Жогорку Кенеша создали депутатскую комиссию для изучения этих вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/378426
Теги:
лекарства, наркотики, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, клановость, Космосбек Чолпонбаев, Минздрав, Мухамметкалый Абулгазиев
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