Погода
$ 69.85 - 69.95
€ 78.41 - 78.81

Посла РФ в КР Удовиченко принял замминистра МИД КР Ниязалиев

51  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 17 мая, Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурлан Ниязалиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Николая Удовиченко.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российского сотрудничества, а также взаимодействия двух стран в рамках международных организаций. Ниязалиев подчеркнул важность качественной и своевременной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента РФ Владимира Путина в КР.

Состоялся обмен мнениями о необходимости начала подготовки к проведению объявленного 2020 года перекрестными годами Кыргызстана в России и России в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378427
Теги:
Владимир Путин, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Николай Удовиченко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  