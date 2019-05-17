Посла РФ в КР Удовиченко принял замминистра МИД КР Ниязалиев

Сегодня, 17 мая, Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурлан Ниязалиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Николая Удовиченко.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российского сотрудничества, а также взаимодействия двух стран в рамках международных организаций. Ниязалиев подчеркнул важность качественной и своевременной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента РФ Владимира Путина в КР.

Состоялся обмен мнениями о необходимости начала подготовки к проведению объявленного 2020 года перекрестными годами Кыргызстана в России и России в Кыргызстане.