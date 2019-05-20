Самые дешевые продукты из столиц ЕАЭС в Бишкеке, но зарплаты не хватает

По данным Национального статистического комитета КР, максимальные средние потребительские цены на основные продукты питания в апреле 2019 года по сравнению с остальными столицами государств-членов ЕАЭС наблюдаются в Москве. Самые низкие преимущественно в Бишкеке.

Говядина 4,70 (Бишкек); 4,54 (Нур-Султан); 6,27 (Москва); 4,47 (Минск);

Баранина 4,25 (Бишкек); 4,96 (Нур-Султан); 7,51 (Москва); Отсутствие товара-представителя (Минск);

Масло сливочное 4,52 (Бишкек); 6,52 (Нур-Султан); 12,51 (Москва); 7,77 (Минск);

Молоко пастеризованное, литр 0,75 (Бишкек); 0,66 (Нур-Султан); 1,13 (Москва); 0,65 (Минск);

Яйца, десяток 0,99 (Бишкек); 0,82 (Нур-Султан); 1,20 (Москва); 1,11 (Минск);

Мука пшеничная первого сорта 0,42 (Бишкек); 0,51 (Нур-Султан); 0,67 (Москва); 0,59 (Минск);

Хлеб из муки первого сорта 0,60 (Бишкек); 0,37 (Нур-Султан); 0,92 (Москва); 0,74 (Минск);

Картофель 0,25 (Бишкек); 0,25 (Нур-Султан); 0,47 (Москва); 0,39 (Минск);

Цены представлены в долларах США по курсу Национальных банков государств.

Максимальная средняя потребительская цена на картофель в апреле зафиксирована в Москве, а минимальная - в городах Бишкек и Нур-Султан.

Самая дешевая баранина в Бишкеке, примечательно, что в Минске этот товар вовсе не представлен. Зато в столице Белоруссии самая низкая стоимость на молоко пастеризованное.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств-членов ЕАЭС показывает, что в апреле ее показатели по всем продуктам питания в Бишкеке отставали от их уровней в остальных столицах. Это, сообщает Нацстатком, обусловлено низким размером зарплаты в столице Кыргызстана.

К примеру, бишкекчане могут на свою месячную зарплату купить 66 кг говядины, нур-султанцы – 134 кг, москвичи – 210 кг, а минчане – 163 кг. Или же хлеба: 522 булки в Бишкеке, 1 632 – в Нур-Султане, 1 441 – в Москве, 983 – в Минске.