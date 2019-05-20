Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 77.97 - 78.45

Бекешев попросил Матраимова "простить" правительству долг за увольнение

1206  9
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат парламента Дастан Бекешев распространил обращение к Раимбеку Матраимову в связи с решением суда о незаконном освобождении последнего с должности.

"Учитывая декларацию о доходах и расходах за 2016 год, Раимбеку Матраимову в качестве компенсации за вынужденный прогул и незаконное освобождение от занимаемой должности, государство, то есть народ, задолжал почти 1 миллион сомов. В 2016 году в качестве официального дохода декларировалась сумма в размере 587 тысяч сомов, а за период с 1 января по 23 ноября 2017 года декларацию я не нашёл.

Я думаю, что для Раимбека Исмаиловича главным при подаче в суд было не восстановление в должности, а доказать незаконность освобождения от занимаемой должности. То есть, чтоб в трудовой книжке не было плохой истории.

Я не исключаю того, что Раимбек Матраимов выиграл суд благодаря некомпетентности юристов, написавших распоряжение Правительства. И вот эта некомпетентность может обойтись в миллион сомов. Но народ то не виноват. Платить придётся из народных денег.

Поэтому я прошу Раимбека Исмаиловича как человека абсолютно не нуждающегося простить бюджету эту некомпетентность чиновников и не брать деньги из бюджета. Даже на благотворительные цели. Вас Бог не обделил в возможностях и вы сможете благотворительность оказывать из собственных средств.

Премьер-министру же совет: уволить тех, кто готовил уже незаконное распоряжение об освобождении от занимаемой должности Раимбека Матраимова; эти специалисты подведут и вас", - говорится в заявлении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378438
Теги:
Дастан Бекешев, кадры, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Кыке
20.05.2019, 11:48

Это еще что... Дастан,ты просишь Раима-миллиончика переименовать свое прозвище в Раима Великодушного?

+1
Цитировать
Жалоба модератору
ainura bekjanova
20.05.2019, 11:54
Карма: +47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 29
Комментариев: 67

Нашли кого просить, этот уж не откажется

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бакыт
20.05.2019, 12:07

Он же ученик Аша, а его ученики не отказываются от денег. Они очень любят деньги и готовы мать родную продать за зеленные бумажки.

0
Цитировать
Жалоба модератору
123
20.05.2019, 12:10

Прогнулся перед Раимом.

Написано в таком заискивающем тоне, что только блевать хочется. Разочаровал Бекешев...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Мырза
20.05.2019, 12:15

Просто крайнего его сделали если так взять. Все дело рук АША

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Мика Мамаев
20.05.2019, 12:31
Карма: +230
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 338
Минусов: 108
Комментариев: 333

Давайте всей страной попросим,он откажется,и станет национальным героем кыргызстана,,,,и унаследует трон власти

0
Цитировать
Жалоба модератору
кыргыз
20.05.2019, 12:32

Я думал у нас светско-правовое государство а нет живем по понятиям, уволили Матраимова по понятиям так теперь еще просят тфу тфу плевок. Кто отдавал указание АША, кто подписал распоряжение на увольнение Матраимова вора ясно что ПМ КР вот два чела которые обязаны ответить а не ст релки переводить на исполнителей. Не Правительство а дерьмо не смогут грамотно издать распоряжение на увольнения вора Матраимова, а тут Дастан еще испортился среди 120 тупых депутатов. Позорище, не зря говорят рыба тухнет с головы.    

+1
Цитировать
Жалоба модератору
ONS
20.05.2019, 12:45

До Раима мне дела нет, а вот Бекешев очередной раз проявил себя грамотным и порядочным человеком.

0
Цитировать
Жалоба модератору
12
20.05.2019, 12:50

Дастан ты можешь просить у него прощения, народ нет. Пусть декларацию покажет, говорят сын носит часы на 50 тыс лямов, откуда у него такое богатство. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  