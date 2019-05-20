Бекешев попросил Матраимова "простить" правительству долг за увольнение

Депутат парламента Дастан Бекешев распространил обращение к Раимбеку Матраимову в связи с решением суда о незаконном освобождении последнего с должности.

"Учитывая декларацию о доходах и расходах за 2016 год, Раимбеку Матраимову в качестве компенсации за вынужденный прогул и незаконное освобождение от занимаемой должности, государство, то есть народ, задолжал почти 1 миллион сомов. В 2016 году в качестве официального дохода декларировалась сумма в размере 587 тысяч сомов, а за период с 1 января по 23 ноября 2017 года декларацию я не нашёл.

Я думаю, что для Раимбека Исмаиловича главным при подаче в суд было не восстановление в должности, а доказать незаконность освобождения от занимаемой должности. То есть, чтоб в трудовой книжке не было плохой истории.

Я не исключаю того, что Раимбек Матраимов выиграл суд благодаря некомпетентности юристов, написавших распоряжение Правительства. И вот эта некомпетентность может обойтись в миллион сомов. Но народ то не виноват. Платить придётся из народных денег.

Поэтому я прошу Раимбека Исмаиловича как человека абсолютно не нуждающегося простить бюджету эту некомпетентность чиновников и не брать деньги из бюджета. Даже на благотворительные цели. Вас Бог не обделил в возможностях и вы сможете благотворительность оказывать из собственных средств.

Премьер-министру же совет: уволить тех, кто готовил уже незаконное распоряжение об освобождении от занимаемой должности Раимбека Матраимова; эти специалисты подведут и вас", - говорится в заявлении.