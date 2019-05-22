Будет ли президент спасать премьер-министра?

После скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева народные избранники решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании "КТ Мобайл". Позже руководитель секретариата Национального форума Открытого правительства Иманкадыр Рысалиев и его сын, имеющие прямое отношение к этому проекту, подали в отставку.

Кроме этого, депутат Рыскелди Момбеков буквально обвинил премьер-министра в лоббировании интересов фармацевтических компаний. В частности, народного избранника насторожил тот факт, что родной брат Абылгазиева отвечает в Минздраве за оборот лекарств с наркотическим содержанием, а друг и вовсе возглавляет ведомство.

В этой связи в соцстях кыргызстанцы стали предполагать, что отставка правительства неминуема. Насколько вероятен такой сценарий? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала экспертам.

Политолог Марс Сариев убежден, что Мухаммедкалыю Абылгазиеву лучше самому подать в отставку. По его словам, сегодняшний политический фон неблагоприятно складывается для премьер-министра.

- Вот председатель ГКНБ ушел в отставку для того, чтобы следствие шло объективно. Это был очень сильный ход с его стороны. Сразу отметаются все обвинения, на которые на него пытались навесить. После скандала с Иманкадыром Рысалиевым тот тоже подал в отставку. До этого его сын сделал такой ход. Премьер от отставки выиграл бы намного больше. И, думаю, все к этому и идет. Политическая ситуация так складывается, что действующей власти сейчас нужен сильный премьер-министр. Этакая фигура Х. Сейчас сильный политический накал идет по всем фронтам. Поэтому отставка правительства в какой-то степени отвлечет внимание общественности. Возможны любые политические фигуры на этот пост, даже самые неожиданные. Жээнбекову очень нужна такая сильная команда, которой в то же время он бы доверял, - пояснил Сариев.

Экс-глава КТРК Илим Карыпбеков выказал мнение, что недовольство правительством растет не только со стороны оппозиции, но и ощущается внутри самого правительства.

- То, что отчет правительства прошел в парламенте, то это только благодаря поддержке президента. На сегодняшний день я уже не уверен, что глава государства будет спасать ситуацию. Поэтому вероятность того, что правительство уйдет в отставку довольна таки высока. Единственное, что может сейчас спасти правительство – это дотянуть ситуацию до летних каникул депутатов. Думаю, этим оно и будет заниматься. Но если депутатская комиссия быстрее даст результаты, то отставка правительства может уже произойти этой весной. Если же итоги комиссии будут озвучены только осенью, то тогда все решится. Хотя, я думаю, осень - это будет крайний срок, когда отставка уже будет неизбежна, - сказал Карыпбеков.