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Жээнбеков призвал ускорить работу по единому "террористическому" списку

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 мая, встретился с участниками выездного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

"Складывающаяся ситуация в мире и регионах требует более тесного сотрудничества на всех уровнях. Отрадно, что вы на постоянной основе обсуждаете состояние и перспективы международного и военно-политического взаимодействия. Принципы борьбы с современными вызовами и угрозами требуют сближения национальных законодательств наших стран. Большая работа проводится вами по вопросам гармонизации национальных законодательств государств-членов Организации. Принимаются меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности и ее правового обеспечения. Большое значение имеют рекомендации Парламентской Ассамблеи, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы государств-членов ОДКБ. Практическим результатом являются проекты модельных законов государств - членов ОДКБ по вопросам обороны и безопасности", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что тенденция развития обстановки в регионе диктует необходимость принятия эффективных мер для результативности Организации. Парламентская Ассамблея ОДКБ может внести еще больше вклада для плодотворного сотрудничества наших стран.

Отметив пассивную реализацию решения глав государств о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате Организации, как Председатель Совета коллективной безопасности, Сооронбай Жээнбеков попросил ускорить внесение соответствующих изменений в свои национальные законодательства.

"Очень важно взаимодействие членов Парламентской Ассамблеи в сфере ратификации принятых решений. Призываю ускорить работу по ратификации Протокола, определяющего основы для получения статуса Наблюдателя и статуса Партнера ОДКБ. Протокол имеет большое значение для повышения эффективности деятельности ОДКБ и дальнейшего развития сотрудничества с третьими странами. Уверен, что вклад парламентской дипломатии будет неоценим в привлечении Наблюдателей и Партнеров ОДКБ", - отметил Президент и призвал глав Парламентов активно подключиться к данной работе.

От имени глав Парламентов ОДКБ выступил Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Он отметил, что важно было услышать пожелания и предложения Сооронбая Жээнбекова, учитывая то, что Кыргызстан является страной, председательствующей в ОДКБ.

"Для Парламентской ассамблеи крайне важным является понять видение стратегии развития нашей организации. Мы обязательно в первоочередном порядке рассмотрим предложения, которые Вы высказали, для того чтобы в перспективе мы смогли принять решения по гармонизации законодательства в рамках ключевых вопросов нашей повестки, но и также заняться вопросами сближения наших позиций, по вопросам, связанным с построением общей системы безопасности, противодействия терроризму и формирования общего правового поля", - отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что абсолютно правильным является посыл о необходимости как можно более шире формировать коалицию тех, кто хотел бы принимать участие в рассмотрении вопросов безопасности. Сегодня 2 страны являются наблюдателями в ПА ОДКБ - Сербия и Афганистан.

"Запрос на участие большой, его высказывают и другие страны. Было бы правильно более активно изучать эти предложения, и принимать решения которые позволят нам активнее вести диалог в области построения общей безопасности. Ваши предложения во многом активизируют эти процессы", - отметил Председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

В заключение Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что повестка дня выездного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ насыщенна и актуальна. Решения, принимаемые сегодня, способствуют укреплению общей оборонной безопасности и противодействию современным вызовам и угрозам.

"Совместно мы сможем обеспечить коллективную безопасность и достойно противостоять новым рискам и опасностям. Уверен, что заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ традиционно пройдет в конструктивном русле и с полезными результатами. Желаю вам активных дискуссий, плодотворной работы на заседании", - резюмировал Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/378441
Теги:
ОДКБ, парламент, президент, Россия, терроризм, безопасность, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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