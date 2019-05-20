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При получении взятки задержан начальник отдела военкомата

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АКС ГКНБ: при получении взятки задержан начальник отдела военкомата

17 мая 2019 года АКС ГКНБ Кыргызской Республики с поличным при получении денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяча) сомов задержан начальник 2 отдела Ат-Башинского районного военного комиссариата Ж. у. Н.

Установлено, что Ж. у. Н, будучи начальником одного из отделов Ат-Башинского районного военного комиссариата, за трудоустройство в указанное подразделение военного комиссариата вымогал денежные средства в размере 70000 (семьдесят тысяча) сомов.

При задержании денежные средства в размере 30 000 (тридцать тысяч) сомов были обнаружены в личной автомашине Ж. у. Н.

Материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.326 (вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ГОВД г.Нарын.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/378446
Теги:
вымогательство, задержание, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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