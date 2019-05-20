Мужчина обвинил неизвестную девушку в "беспричинном" ножевом ранении

20 апреля 2019 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы о мужчине, поступившем с ножевым ранении.

На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, установила личность мужчины. Им оказался 32-летний гр. Л.Н. Мужчина поступил с диагнозом: проникающее колото-резанная рана брюшной полости. В ходе опроса потерпевшего он просил принять меры в отношении неизвестной женщины, которая 20 апреля 2019 года примерно в 23:00 часов беспричинно нанесла ножевое ранение в область живота, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, были назначены необходимые экспертизы. Следственной службой были даны следственные поручения необходимым службам.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района была установлено личность подозреваемой, ею оказалась 29-летней гр.Д.Р. В настоящий момент гр.Д.Р. подозревается в совершении преступлении пр.ст.39-130 (покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства происшедшего. По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжается.