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Грозит ли Кыргызстану дефицит электроэнергии?

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- Екатерина Улитина
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На 20 мая объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 13 млрд 552 млн кубометров воды. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе компании "Электрические станции".

По данным компании, год назад в этот день воды в Токтогульском водохранилище было больше – 15 млрд 69 млн кубометров воды. Еще годом ранее в водохранилище накопилось 14 млрд 723 млн кубометров.

- Прогноз водности рек готовит Кыргызгидромет. Можно лишь добавить, что Токтогульское водохранилище наполняется в основном за счет таяния ледников. В период с мая по сентябрь, когда ледники активно таят, приток воды увеличивается в несколько раз, по сравнению с другими месяцами, - прокомментировали в пресс-службе "Электрических станций".

Отметим, в 2014 году правительство Кыргызстана объявило о дефиците электроэнергии из-за маловодного периода. В тот год Кыргызстану пришлось срочно заключить договор с Казахстаном о поставках электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений. В мае 2013 года воды в Токтогульском водохранилище было меньше чем сейчас – 11 млрд 297 млн кубометров.


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URL: https://www.vb.kg/378453
Теги:
вода, энергетика, импорт, Электрические станции
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