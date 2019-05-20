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Жээнбеков принял главу МИДа Казахстана

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 мая, принял министра иностранных дел Республики Казахстан Бейбута Атамкулова.

Обсуждены текущее состояние, а также перспективы двустороннего сотрудничества двух стран.

Глава государства отметил, что Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана во внешней политике, кыргызская сторона заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества по всем направлениям.

"На сегодняшний день успешно развивается не только двустороннее, но и многостороннее сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном. Мы высоко ценим стратегическое партнерство, дружбу, союзничество и добрососедство с Казахстаном", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент также отметил динамичное развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Сооронбай Жээнбеков передал слова приветствия с наилучшими пожеланиями Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву и первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов также отметил позитивную динамику в развитии кыргызско-казахского взаимодействия. По его словам, этому способствовала и тесная, плодотворная работа с министром иностранных дел Кыргызстана Чынгызом Айдарбековым, с которым у них сложились теплые, дружеские отношения.

Бейбут Атамкулов добавил, что это позволяет оперативно решать определенные вопросы без излишней бюрократии.

"Наши народы всегда жили в добрососедстве и дружбе, между нами никогда не было границ", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/378456
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, МИД, Сооронбай Жээнбеков
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