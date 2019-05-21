На каком шедевре погорел сотрудник ГКНБ?

Накануне Генпрокуратура дала разъяснение по поводу резонансного задержания сотрудника ГКНБ при получении взятки. Так, главный надзорный орган сообщил, что сотрудник ГКНБ был задержан в кабинете директора одного из музеев Бишкека при получении денежного вознаграждения.

16 мая в Военную прокуратуру обратился гражданин М.Ю., который заявил, что сотрудник ГКНБ вымогает у него 350 тысяч сомов за прекращение уголовного дела о краже картины.

- Из показаний гражданина М.Ю. установлено, что сотрудник ГКНБ КР Н.А., 15 мая 2019 года инициировал встречу с заявителем, в ходе которой начал шантажировать уголовным делом в ГКНБ по факту кражи из музея дорогостоящей картины, имевшее место еще в 2013 году, а также проведением иных проверочных действий по имеющимся в отношении заявителя других заявлений. Он стал вымогать 350 000 сомов за прекращение всех имеющихся проверок, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На следующий день примерно в 14:40 часов сотрудники Военной прокуратуры совместно с УСБ ССБ ГКНБ Кыргызской Республики задержали чекиста в кабинете директора музея в момент получения им денежного вознаграждения в размере 50 тысяч сомов.

Задержанный старший оперуполномоченный ГКНБ водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона на время проведения проверки.

Отметим, известно о краже в 2013 году "Морского пейзажа в Крыму" русского художника Ивана Айвазовского. Правда, позже картину подкинули в редакцию газеты, а виновный был осужден на 7 лет. О краже какой картины идет речь в этом случае, пока под вопросом.