Погода
$ 69.81 - 69.91
€ 77.75 - 78.55

На каком шедевре погорел сотрудник ГКНБ?

162  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне Генпрокуратура дала разъяснение по поводу резонансного задержания сотрудника ГКНБ при получении взятки. Так, главный надзорный орган сообщил, что сотрудник ГКНБ был задержан в кабинете директора одного из музеев Бишкека при получении денежного вознаграждения.

16 мая в Военную прокуратуру обратился гражданин М.Ю., который заявил, что сотрудник ГКНБ вымогает у него 350 тысяч сомов за прекращение уголовного дела о краже картины.

- Из показаний гражданина М.Ю. установлено, что сотрудник ГКНБ КР Н.А., 15 мая 2019 года инициировал встречу с заявителем, в ходе которой начал шантажировать уголовным делом в ГКНБ по факту кражи из музея дорогостоящей картины, имевшее место еще в 2013 году, а также проведением иных проверочных действий по имеющимся в отношении заявителя других заявлений. Он стал вымогать 350 000 сомов за прекращение всех имеющихся проверок, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На следующий день примерно в 14:40 часов сотрудники Военной прокуратуры совместно с УСБ ССБ ГКНБ Кыргызской Республики задержали чекиста в кабинете директора музея в момент получения им денежного вознаграждения в размере 50 тысяч сомов.

Задержанный старший оперуполномоченный ГКНБ водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона на время проведения проверки.

Отметим, известно о краже в 2013 году "Морского пейзажа в Крыму" русского художника Ивана Айвазовского. Правда, позже картину подкинули в редакцию газеты, а виновный был осужден на 7 лет. О краже какой картины идет речь в этом случае, пока под вопросом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378459
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, искусство, кража, музей, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  