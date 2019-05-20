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В России убит гражданин Кыргызстана

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- Елена Цой
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Как сообщает "Мойка 78" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, труп 29-летнего гражданина Кыргызстана был найден 16 мая при проведении земляных работ на стройплощадке жилого дома в Мурино, на улице Шувалова и дома №31. У трупа были сильно повреждены лицевые кости, эксперты диагностировали черепно-мозговую травму. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 18 мая в 00:30 в вагончике стройплощадки ЖК "idМурино", расположенной в Мурино, на Ручьевском проспекте, был задержан 35-летний гражданин Кыргызстана. Ранее несудимый мужчина, без регистрации, был изобличен в том, что вечером 15 мая, избил соотечественника черенком лопаты. Причиной конфликта стал долг, который потерпевший ему не возвращал. После избиения злоумышленник связал мигранту ноги электропроводом, оттащил его с дороги, сбросил в строительный котлован и засыпал песком.

Как в свою очередь сообщает "Mash на Мойке", труп был найден рабочим экскваваторщиком, когда он копал грунт на стройке ЖК "Урбанист".

"Mash" называет имя погибшего - Талантбек Акматов. Конфликт между кыргызстанцами произошел, по предварительной версии, около ресторана "Токио-сити".


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URL: https://www.vb.kg/378460
Теги:
Россия, трудовая миграция, убийство
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