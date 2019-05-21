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Раскрыто жестокое убийство 83-летней женщины

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- ВБ
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15 апреля 2019 года примерно 16:55 часов в УВД Ленинского района г.Бишкек через службу "102" поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Лагерная г.Бишкек лежит труп женщины.

По поступившему сигналу сразу выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района г.Бишкек, где по приезду и осмотру места происшествия в частном доме был обнаружен труп женщины преклонного возраста, европейской внешности, без признаков жизни, со связанными руками и тканью, обмотанной вокруг головы. При внешнем осмотре на теле женщины были выявлены следы побоев и признаки особо жестокой насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст. 130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Были назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В ходе проведения комплекса активных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Службы криминальной милиции УВД Ленинского района и ГУВД г.Бишкек вышли на след предполагаемых преступников разыскиваемых за совершенное убийство, в результате реализации оперативной информации, в черте столицы были задержаны скрывавшиеся подозреваемые: ранее судимые Х.Т. 1981 года рождения и П.М. 1965 года рождения. Согласно ст. 98 УПК Кыргызской Республики задержанные подозреваемые лица были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/378465
Теги:
ГУВД, ИВС, убийство, Бишкек
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