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Президент Сооронбай Жээнбеков принял Посла Саудовской Аравии в Кыргызстане

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Софоронбай Жээнбеков сегодня, 21 мая, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Абдурахман бин Саид бин Мухаммад Аль-Жума.

Состоялся обмен мнениями по реализации проектов по обеспечению регионов страны чистой питьевой водой, строительству новых больниц, школ и детских садов.

Посол Абдурахман бин Саид бин Мухаммад Аль-Жума передал Сооронбаю Жээнбекову приглашение от имени Короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь Салман бин Абдель Азиз Аль Сауда, принять участие в 14-м Саммите Организации Исламского сотрудничества, который пройдет 31 мая 2019 года в городе Мекка.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за приглашение и уведомил о своем намерении принять участие в 14-м Саммите Организации Исламского сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/378474
Теги:
президент, Саудовская Аравия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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