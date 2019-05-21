Президент Сооронбай Жээнбеков принял Посла Саудовской Аравии в Кыргызстане

Президент Кыргызской Республики Софоронбай Жээнбеков сегодня, 21 мая, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Абдурахман бин Саид бин Мухаммад Аль-Жума.

Состоялся обмен мнениями по реализации проектов по обеспечению регионов страны чистой питьевой водой, строительству новых больниц, школ и детских садов.

Посол Абдурахман бин Саид бин Мухаммад Аль-Жума передал Сооронбаю Жээнбекову приглашение от имени Короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь Салман бин Абдель Азиз Аль Сауда, принять участие в 14-м Саммите Организации Исламского сотрудничества, который пройдет 31 мая 2019 года в городе Мекка.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за приглашение и уведомил о своем намерении принять участие в 14-м Саммите Организации Исламского сотрудничества.