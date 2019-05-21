Как украсть миллион, и не сесть в тюрьму?

Угадайте страну по ситуации – госслужащий замешан в финансовых махинациях, следственные органы и курирующие структуры в курсе, но персонаж этот мало того, что продолжает работать, он еще и возвращается на руководящую должность!

Как печально, что такие истории для нас, кыргызстанцев, перешли из области фантастики в чуть ли не ежедневные реалии.

Напомним, драма с финансовыми нарушениями разыгралась в Кыргызском государственном охотничьем хозяйстве при Управделами президента и правительства. Так, Финпол заинтересовался мягко говоря странной сделкой с Токмакским нефтеперерабатывающим заводом. Более того, по этому поводу возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что в ГСБЭП обратился бывший директор хозяйства Талайбек Карыбеков.

Карыбеков – профессиональный управленец, на протяжении многих лет проработал непосредственно в Управделами президента. И как кадровый "солдат" безоговорочно принял направление в Охотхозяйство в Токмаке в 2018 году.

Возглавив это подразделение, Карыбеков, как выяснилось позже, совершил одну большую ошибку – оставив в должности заместителя своего предшественника Алтымыша Ибраимова, который руководил хозяйством 26 лет.

Напомним историю, о которой уже писали отечественные СМИ.

Совершенно случайно выяснилось, что Алтымыш Ибраимов, уже будучи заместителем директора, за спиной у Талайбека Карыбекова, подделав подписи, обратился к директору Токмакского нефтеперерабатывающего завода Лю Цзяньсяну с просьбой поставить 14 тысяч 920 литров дизтоплива для нужд КГОХ на сумму 620 тысяч сомов. При этом в договоре было указано, что оплата должна быть произведена сразу. Не имея, естественно, средств на оплату (и не собираясь оплачивать) этой достаточно крупной партии ГСМ, Ибраимов предоставил китайцам поддельное гарантийное письмо об оплате.

Руководство нефтеперерабатывающего завода ничего плохого не заподозрило, и отгрузило почти 15 тысяч литров ГСМ. Которые, как выяснилось позже, Ибраимов поручил тут же слить на местную, токмакскую АЗС "Брент".

Китайцы ждали-ждали, а потом и начали предъявлять госпредприятию претензии – отдайте деньги.

Талайбек Карыбеков потребовал объяснений от своего зама, тот представил версию, что таким образом пытался "покрыть" какой-то уже выполненный объем работ… Но как и где он собирался брать деньги, чтобы оплатить ГСМ, совершенно непонятно. В общем, как говорится, найти логику там, где она и планировалась, не удалось.

Выяснив детали происходящего, и не добившись от заместителя внятных ответа и действий, Карыбеков обратился к тогда управляющему делами президента и правительства Туруспеку Коеналиеву, и попросил дать правовую оценку действиям Ибраимова. Комиссию создали, но неофициальную, мол, чтобы не выносить сор из избы. Главой проверки был назначен заместитель Коеналиева Нурбек Мамбетакунов.

В конечном итоге Токмакский нефтеперерабатывающий завод написал уже официальную претензию с требованием вернуть 400 тысяч сомов (небольшую часть к тому моменту Ибраимов оплатил - ред.) за отпущенную солярку. После чего комиссия вроде бы начала что-то делать, но… Ничего до сих пор не может сделать ни она, ни Финпол. Так, более того, новый управделами Турдуназир Бекбоев "рекомендовал" Карыбекову уволиться, а Ибраимова назначил директором.

К слову, к оформлению всех документов и приобретению ГСМ была причастна главный бухгалтер Лариса Искандарова. Именно она подписала и поставила печать на доверенности, по которой нынешний директор получил на заводе топливо. Делать это без визы Талайбека Карыбекова главбух естественно тоже права не имела.

Она бы могла пролить свет на многие моменты, но, к сожалению, недавно неожиданно скончалась…

Однако редакции VB.KG удалось уговорить нынешних, действующих сотрудников хозяйства рассказать, что происходило, происходит, и какую роль сыграл каждый из них в видеосюжете VB.KG.

P.S. На сегодняшний день известно, что Ибраимов деньги вернул. Но – не из своего кармана, а со счетов хозяйства, т.е., - из госбюджета… И по-прежнему остается безнаказанным и на должности директора.

Редакция VB.KG предоставит площадку для всех фигурантов этой истории и надеется, что Финпол или Управделами президента все же обратят внимание на токмакский беспредел. Более того, мы продолжим рассказывать о происходящем в "токмакском заповеднике", ведь описанное нарушение - не единственное. Там есть еще много чего интересного на суммы, превышающие стоимость махинации с китайской соляркой...