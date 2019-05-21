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Безопасно ли купаться в водах Иссык-Куля?

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В целях определения качества воды сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООС и ЛХ) провели глубинный и прибрежный мониторинг озера Иссык-Куль.

По результатам химического анализа, качество воды во всех отобранных точках соответствует утвержденным всем нормам и требованиям предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственной категории по всем определяемым ингредиентам.

Отобраны пробы воды более 20 точках: с. Бостери, пляжи пансионата "Золотые пески", санатория "Кыргызское взморье", "Аврора-Иссык-Куль", село Григорьевка, Тюпский залив, Пристань Пржевальск, с. Барскоон, пляжи дом отдыха "Волна", с. Тамга, с. Каджи-Сай, с. Тон, с. Кош-Кол, с. Тамчы, с. Чон-Сары-Ой, с. Кара-Ой, пансионат "Лазурный берег", пансионат "Алтын-Кум", пансионат "Акун", г. Чолпон-Ата, обсерватория, г. Чолпон-Ата, яхт-клуб Круиз, г. Чолпон-Ата санаторий "Голубой Иссык-Куль", г. Балыкчы-залив рядом с судоремонтным заводом.

За период 2016-2018 годы химический состав и качество воды существенных изменений не перетерпели. За это время сотрудники ГАООС и ЛХ провели более тысячи анализов.

Необходимо отметить, что ГАООС и ЛХ трижды в год берет пробы воды озера Иссык-Куль на анализы - до начала сезона, во время сезона и после завершение сезона. Для этого ГАООС и ЛХ владеет несколькими современными лабораториями, которые соответствуют международным стандартам.


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URL: https://www.vb.kg/378478
Теги:
вода, экология, Иссык-Куль, ГАООС и ЛХ
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