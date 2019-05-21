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Задержан экс-вице-премьер Атаханов. Кто следующий?

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- ВБ
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Генеральная прокуратура КР поручила Следственной службе МВД КР организацию досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева, зарегистрированного в едином реестре преступлений и проступков.

Сегодня, 21 мая 2019 года, в рамках расследуемого данного уголовного дела был доставлен в Следственную службу МВД и допрошен экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов.

Согласно статьи 98 УПК КР был задержан Ш. Атаханов и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. По уголовному делу проводится необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД КР.

Отметим, ранее на допрос вызывали но не задерживали экс-главу ГСИН Зарылбека Рысалиева, но ареста за этим не последовало. Не исключено, что следующего на беседу пригласят экс-президента Алмазбека Атамбаева. Тем более, что с него снята "президентская" неприкосновенность.


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URL: https://www.vb.kg/378481
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Зарылбек Рысалиев, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, ГУВД, ИВС, уголовное дело, экс-президент
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