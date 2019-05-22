Кыргызстан и Белоруссия будут развивать сотрудничество в области фармации

В рамках 72-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая в эти дни проходит в Женеве (Швейцария) министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев встретился с министром здравоохранения Республики Белорусь.

На встрече были обсуждены возможности двухстороннего сотрудничества в области онкологии, кардиологии, гематологии, обучение медицинских специалистов из Кыргызстана на базе передовых Национальных центров Белоруссии, обмен опытом. Кроме этого основное внимание было уделено возможности сотрудничества в области фармации, так как в Белоруссия имеет собственное производство лекарственных средств. В конце встречи стороны договорились проработать соглашение о двухстороннем сотрудничестве.