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Кыргызстан и Белоруссия будут развивать сотрудничество в области фармации

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- ВБ
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В рамках 72-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая в эти дни проходит в Женеве (Швейцария) министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев встретился с министром здравоохранения Республики Белорусь.

На встрече были обсуждены возможности двухстороннего сотрудничества в области онкологии, кардиологии, гематологии, обучение медицинских специалистов из Кыргызстана на базе передовых Национальных центров Белоруссии, обмен опытом. Кроме этого основное внимание было уделено возможности сотрудничества в области фармации, так как в Белоруссия имеет собственное производство лекарственных средств. В конце встречи стороны договорились проработать соглашение о двухстороннем сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/378482
Теги:
Беларусь, лекарства, сотрудничество, Кыргызстан, Космосбек Чолпонбаев, Минздрав
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